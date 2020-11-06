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"Приготовиться к неизбежному": Политолог перечислил ключевые ошибки властей Украины в пандемию

06 ноября 2020, 02:05  •  41 • В мире
Политолог Александр Коньков перечислил ключевые ошибки властей Украины, которые были допущены в последнее время для борьбы с пандемией коронавируса. "Приготовиться к неизбежному", - оглашают нерадостные прогнозы и сами украинские политики, в частности министр здравоохранения.
По мнению главы Минздрава Украины Максима Степанова, страна "близка к катастрофе", потому что приблизилась к "точке невозврата".
"Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно", - произнёс он на заседании Верховной рады.
Его слова в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Коньков. Стремительный прирост заболевших и увеличения числа летальных исходов - это последствия бездействия украинских властей.
Коньков напомнил, что буквально недавно на Украине прошли местные выборы, которые спровоцировали распространение COVID-19.
"Не было видно никаких попыток украинских властей хоть как-то соблюсти необходимые меры предосторожности", - отметил политолог.
Он рассказал о массовых мероприятиях, встречах, где люди не соблюдали масочный режим, не держали социальную дистанцию. И дальше результат, который есть сейчас, "будет накручиваться, как снежный ком", подчеркнул эксперт.
По его мнению, после драки уже поздно махать кулаками, но у властей ещё есть возможность скорректировать свою противоэпидемическую политику. Украине требуются решительные меры и, вероятно, возвращение карантина. Политолог сомневается, что Зеленский и его штаб на это пойдут. Однако коронавирус эксперт назвал реальной угрозой в отличие от "мнимых вопросов" вроде расформирования Конституционного суда.
"Украине рассчитывать не на что, кроме самих себя и строгих мер, с которыми уже знакомы все остальные страны", - подчеркнул Коньков.

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