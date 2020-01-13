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"Пригласите!": Асад предложил отправить Трампа в Дамаск "апостольской " дорогой. Путин ответил
13 января 2020, 11:54 • 94 • Политика
Во время встречи с президентом России сирийский лидер Башар Асад напомнил о дороге, которую проделал апостол Павел на пути к Дамаску. Глава республики предложил тем же путём отправить в столицу САР президента США Дональда Трампа. Владимир Путин ответил: "Пригласите!".
Напомним, в Рождество, 7 января, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию, где встретился со своим коллегой Башаром Асадом. Как выяснилось, во время беседы двух лидеров разговор зашёл и о президенте США Дональде Трампе.
В частности, речь касалась дороги, по которой к Дамаску шёл апостол Павел. Рассуждая на эту тему, Башар Асад предложил тем же путём отправить в столицу САР и главу Белого дома.
"Если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет всё нормально", - отшутился сирийский лидер.
Путин ответил предложением пригласить Трампа, пишет "Политика Сегодня". "Пригласите его!" - заметил президент России, считая, что Трамп приедет в ответ на это приглашение.
Этот диалог двух лидеров был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". На записи видно, что после ответа президента России его сирийский коллега выразил готовность подобное предложение главе Белого дома сделать. На что Путин пообещал передать приглашение.
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