"Пригласите!": Асад предложил отправить Трампа в Дамаск "апостольской " дорогой. Путин ответил

Напомним, в Рождество, 7 января, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию, где встретился со своим коллегой Башаром Асадом. Как выяснилось, во время беседы двух лидеров разговор зашёл и о президенте США Дональде Трампе.

В частности, речь касалась дороги, по которой к Дамаску шёл апостол Павел. Рассуждая на эту тему, Башар Асад предложил тем же путём отправить в столицу САР и главу Белого дома.

"Если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет всё нормально", - отшутился сирийский лидер.

Путин ответил предложением пригласить Трампа, пишет "Политика Сегодня". "Пригласите его!" - заметил президент России, считая, что Трамп приедет в ответ на это приглашение.

Этот диалог двух лидеров был показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". На записи видно, что после ответа президента России его сирийский коллега выразил готовность подобное предложение главе Белого дома сделать. На что Путин пообещал передать приглашение.