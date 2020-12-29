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"Приглашение в силе": Столтенберг внезапно захотел диалога с "грозящей" Москвой
29 декабря 2020, 18:00 • 100 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг внезапно высказался о необходимости диалога с "грозящей", по словам руководства альянса, Москвой. "Наше приглашение ещё в силе", - заявил он.
По словам Столтенберга, возможность проведения заседания Совета Россия - НАТО существует по сей день. Об этом он заявил в рамках интервью изданию Berliner Zeitung.
Генсек НАТО посетовал на то, что Москва никак не отреагировала на предложение о соответствующем заседании.
"Наше приглашение ещё в силе", - сказал он, отметив, что для диалога "нужны обе стороны".
Напомним, НАТО считает Россию главной военной угрозой как минимум до 2030 года, говорится в докладе альянса. По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, после объявления России "врагом номер один" аж до 2030 года следует ожидать нового витка гонки вооружений и различных провокаций в отношении Москвы. Потому что НАТО является инструментом внешней политики США и рупором пропаганды Вашингтона.
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