"Приглашают представителей": Мирошник объяснил отсутствие Зеленского на переговорах

Политик из ЛНР Родион Мирошник объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не участвует в мирных переговорах с Россией в Белоруссии.

В эфире Радио "Комсомольская правда" Родион Мирошник заявил, что на нынешних рабочих переговорах возможные варианты решения конфликтной ситуации могут выработать те люди, которые непосредственно понимают происходящее. При этом опытный переговорщик Мирошник отметил, что процесс мирного урегулирования в любом случае придётся проводить с действующей украинской властью.

Также Родион Мирошник обрисовал политический портрет Владимира Зеленского.

"Не Зеленского приглашают на переговоры. На переговоры приглашают представителей. Потому что Зеленский тоже достаточно ведомая фигура", - пояснил Мирошник.