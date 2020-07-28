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"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
28 июля 2020, 00:05 • 78 • Политика
Участник акций в Хабаровске защитил Дегтярёва от провокатора. В соцсетях писали, что это был "приезжий сотрудник ФСБ", но героем оказался обычный предприниматель и детский инструктор по карате.
Житель Хабаровска, защитивший врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва от провокатора, раскрыл себя. Он оказался не "приезжим сотрудником ФСБ", а местным бизнесменом и детским тренером по карате.
Речь идёт о происшествии на встрече врио главы региона Михаила Дегтярёва с жителями Хабаровска, протестующими против ареста экс-губернатора Сергея Фургала. В ходе встречи к врио губернатора попытался прорваться местный фрик по кличке Фредди, но его оттеснил один из жителей города, которого в соцсетях назвали "приезжим сотрудником ФСБ".
По его словам, он встал на защиту Дегтярёва, потому что "ухо резануло" от слов провокатора.
Как позже выяснилось, до врио губернатора пытался добраться трижды судимый и больной туберкулёзом Валентин Квашенников, которого в Хабаровске все зовут Фредди из-за его шляпы. После случившегося провокатор отказался от прохождения медэкспертизы на проверку на наличие алкогольного и наркотического опьянения.
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