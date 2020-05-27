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"Приезжайте, посмотрите": Грузинская лаборатория Лугара ответила России

27 мая 2020, 21:55  •  102 • Политика
Расположенный в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара, который финансируется из США, заявил о готовности принять российских специалистов. Об этом в среду заявил руководитель лаборатории Амиран Гамкрелидзе.
Приезжайте, посмотрите. Мы все покажем, мы транспарентны, - подчеркнул он, отвечая на запрос со стороны России.
Недовольство Москвы, которая обеспокоена наличием американской вирусной лаборатории у себя под боком, Гамкрелидзе объяснил "белой завистью". По его словам, раньше Грузия делилась с Россией научными исследованиями, а теперь нет, пишет газета "Взгляд".
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в свою очередь отметил, что приглашение было направлено в Россию не в рамках двухстороннего сотрудничества, а на общем основании. Тбилиси также рассчитывает на визит международных экспертов. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Грузия предлагала российским специалистам посетить Центр Лугара ещё в 2018 году, однако российская сторона якобы ответила отказом.
Напомним, что накануне МИД России выразил обеспокоенность в связи с тем, что Грузия не отвечает на запрос о посещении Центра Лугара российскими специалистами. Американская лаборатория уже давно является предметом споров. Как сообщают СМИ, она может использоваться вирусологами США для создания биооружия. По некоторым данным, в 2015 году в центре за один день скончались 24 человека.

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