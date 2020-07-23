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"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05 • 15 • Политика
Массовые драки двух сотен мигрантов на Урале. Екатеринбург лишался спокойствия две ночи подряд. Эксперт рассказал, из-за чего происходят подобные инциденты. "Кого-то обидели, у кого-то конфликт с девушкой произошёл - всё, значит, надо приехать всей стаей и начать битву", - объяснил он.
Массовые потасовки 18 и 19 июля в Екатеринбурге были устроены выходцами из Таджикистана и Киргизии. Происшествия для Царьграда прокомментировал руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы Александр Дягилев.
Он отметил, что массовые побоища с участием мигрантов в России стали происходить всё чаще. И одна из причин - это определённая неприспособленность к проведению досуга и ассимиляции. Пока родители на работе, молодёжь не может себе найти занятие. И тогда они начинают сбиваться в такие неформальные группы, где уже начинается "брат за брата". Кого-то обидели, у кого-то конфликт с девушкой произошёл - всё, значит, надо приехать всей стаей и начать битву.
Эксперт добавил, что любые эффекты от молодёжной политики проявляются через 5-10 лет. Поэтому уже сейчас необходимо понять, как можно задействовать эту молодёжь. Также необходимо, чтобы все участники "побоищ" ответили по закону.
Также он предложил "поставить всех на карандаш" и регулярно проводить с ними воспитательные беседы.
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