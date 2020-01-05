"Приехать и поцеловаться": Американская журналистка через годы вспомнила о непристойном звонке Трампа

Американская журналистка Кортни Фрил в своих мемуарах "Tonight at 10: Kicking Booze and Breaking News" вспомнила о звонке Дональда Трампа. По её словам, до того как стать президентом, Трамп по телефону сделал ей непристойное предложение.

В частности, отметила экс-ведущая Fox News, в своём разговоре тогдашний бизнесмен называл её "самой горячей" журналисткой США.

Он также приглашал Фрил приехать в его офис и поцеловаться. На это, отметила в мемуарах журналистка, она ответила: "Дональд, кажется, мы оба - женатые люди".

По словам экс-ведущей, после этого эпизода ей было сложно сообщать о выдвижении Трампа в президенты, сохраняя серьёзный вид. Кроме того, добавляет она, её бесило то, что Трамп отнекивается ото всех обвинений в домогательствах с его стороны и называет женщин лгуньями.

"По крайней мере, теперь я могу шутить, что могла переспать с президентом, но отказалась", - отмечается в книге.

Когда именно это произошло, не уточняется.