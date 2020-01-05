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"Приехать и поцеловаться": Американская журналистка через годы вспомнила о непристойном звонке Трампа
05 января 2020, 18:39 • 68 • В мире
Президент США Дональд Трамп делал непристойное предложение бывшей ведущей Fox News Кортни Фрил. Об этом журналистка вспоминает в своих мемуарах. По её словам, до того, как Трамп стал президентом, он приглашал её приехать в офис, чтобы поцеловаться. По словам Фрил, Трамп также называл её "самой горячей" журналисткой США. В мемуарах женщина отмечает, что после этого эпизода её особенно бесило, что бизнесмен называет лгуньями всех женщин, которые заявляли о домогательствах с его стороны.
Американская журналистка Кортни Фрил в своих мемуарах "Tonight at 10: Kicking Booze and Breaking News" вспомнила о звонке Дональда Трампа. По её словам, до того как стать президентом, Трамп по телефону сделал ей непристойное предложение.
В частности, отметила экс-ведущая Fox News, в своём разговоре тогдашний бизнесмен называл её "самой горячей" журналисткой США.
Он также приглашал Фрил приехать в его офис и поцеловаться. На это, отметила в мемуарах журналистка, она ответила: "Дональд, кажется, мы оба - женатые люди".
По словам экс-ведущей, после этого эпизода ей было сложно сообщать о выдвижении Трампа в президенты, сохраняя серьёзный вид. Кроме того, добавляет она, её бесило то, что Трамп отнекивается ото всех обвинений в домогательствах с его стороны и называет женщин лгуньями.
"По крайней мере, теперь я могу шутить, что могла переспать с президентом, но отказалась", - отмечается в книге.
Когда именно это произошло, не уточняется.
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