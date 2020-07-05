Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Главная / Политика

"Приехал!": В США похвастались новым двигателем "на замену" русским РД-180

05 июля 2020, 20:00  •  199 • Политика
В США похвастались новым двигателем "на замену" русским РД-180. Корпорация United Launch Alliance получила первый образец, однако серийное производство ещё не налажено. Ранее в статье NI подчёркивалось, что полностью заменить российский двигатель не получится ещё как минимум до 2024 года.
Корпорация United Launch Alliance поделилась на своей странице в Twitter, что она получила первый образец двигателя для ракет BE-4, который в дальнейшем, как предполагается, должен стать заменой русским РД-180.
Комплектующая деталь была поставлена компанией Blue Origin. Её представители заметили в комментарии для Space News, что серийное производство ещё не налажено.
Там добавили, что новый двигатель предположительно будет задействован в предстоящих испытаниях вместе с носителем. В текущем месяце предприятие намерено предоставить ULA ещё один BE-4.
Напомним, американское издание The National Interest ранее отмечало в одной из статей, что от РД-180 ВВС США вынуждает отказываться законодательство страны. Несмотря на это, заменить полностью российский двигатель не получится ещё как минимум до 2024 года.
Конгресс также подтверждал, что реализовать данную цель в следующие несколько лет не удастся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
05 июля 2020, 11:00
Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
05 июля 2020, 11:00
"Россия нас ни во что не ставит": Стела на Курилах лишила японцев надежды
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
05 июля 2020, 15:00
Порошенко раскрыл данные об "агенте Кремля" в команде Зеленского
05 июля 2020, 00:00
Забыл про русских? Герой России объяснил, как Трамп пытается переписать Вторую мировую под себя
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
01 июля 2020, 17:55
«Боялись и боятся»: что известно о схиигумене Сергии (Романове), закрывшемся в Среднеуральском монастыре
28 июня 2020, 20:32
Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.