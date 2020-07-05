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"Приехал!": В США похвастались новым двигателем "на замену" русским РД-180
05 июля 2020, 20:00 • 199 • Политика
В США похвастались новым двигателем "на замену" русским РД-180. Корпорация United Launch Alliance получила первый образец, однако серийное производство ещё не налажено. Ранее в статье NI подчёркивалось, что полностью заменить российский двигатель не получится ещё как минимум до 2024 года.
Корпорация United Launch Alliance поделилась на своей странице в Twitter, что она получила первый образец двигателя для ракет BE-4, который в дальнейшем, как предполагается, должен стать заменой русским РД-180.
Комплектующая деталь была поставлена компанией Blue Origin. Её представители заметили в комментарии для Space News, что серийное производство ещё не налажено.
Там добавили, что новый двигатель предположительно будет задействован в предстоящих испытаниях вместе с носителем. В текущем месяце предприятие намерено предоставить ULA ещё один BE-4.
Напомним, американское издание The National Interest ранее отмечало в одной из статей, что от РД-180 ВВС США вынуждает отказываться законодательство страны. Несмотря на это, заменить полностью российский двигатель не получится ещё как минимум до 2024 года.
Конгресс также подтверждал, что реализовать данную цель в следующие несколько лет не удастся.
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