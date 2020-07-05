"Приехал!": В США похвастались новым двигателем "на замену" русским РД-180

Корпорация United Launch Alliance поделилась на своей странице в Twitter, что она получила первый образец двигателя для ракет BE-4, который в дальнейшем, как предполагается, должен стать заменой русским РД-180.

Комплектующая деталь была поставлена компанией Blue Origin. Её представители заметили в комментарии для Space News, что серийное производство ещё не налажено.

Там добавили, что новый двигатель предположительно будет задействован в предстоящих испытаниях вместе с носителем. В текущем месяце предприятие намерено предоставить ULA ещё один BE-4.

Напомним, американское издание The National Interest ранее отмечало в одной из статей, что от РД-180 ВВС США вынуждает отказываться законодательство страны. Несмотря на это, заменить полностью российский двигатель не получится ещё как минимум до 2024 года.

Конгресс также подтверждал, что реализовать данную цель в следующие несколько лет не удастся.