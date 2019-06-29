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"Придётся занять причитающееся место". Пушков тонко осадил разъяренного встречей Путина и Трампа Порошенко

29 июня 2019, 12:54  •  41 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков тонко и не без иронии осадил экс-президента Порошенко после того, как тот разъярился из-за несогласованной с Киевом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20. "Надо быть скромнее", - призвал Украину российский политик и добавил, что Незалежной "придётся занять причитающееся ей место".
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко у себя на странице в фейсбуке яростно раскритиковал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Осаке и тот факт, что они обсудили Незалежную без её участия. Как отметил политик, впервые за пять последних лет Вашингтон не согласовал позицию с Киевом перед встречей с Москвой.
"Это очень тревожный звонок", - так оценил эту встречу Путина и Трампа экс-президент Украины.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков тонко осадил Порошенко, напомнив о реальном месте Украины в геополитике.
"Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", - подчеркнул российский сенатор в своём Twitter.
При этом он напомнил Порошенко о том, что в последнее время для Киева прозвучало уже множество "тревожных звонков" из разных уголков Европы.
"Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге", - подчеркнул Пушков.
И добавил, что теперь Незалежной "придётся занять причитающееся ей место".
"Надо быть скромнее", - иронично резюмировал свою мысль российский политик.
Фото: twitter/Alexey_Pushkov

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