"Придётся занять причитающееся место". Пушков тонко осадил разъяренного встречей Путина и Трампа Порошенко

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко у себя на странице в фейсбуке яростно раскритиковал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Осаке и тот факт, что они обсудили Незалежную без её участия. Как отметил политик, впервые за пять последних лет Вашингтон не согласовал позицию с Киевом перед встречей с Москвой.

"Это очень тревожный звонок", - так оценил эту встречу Путина и Трампа экс-президент Украины.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков тонко осадил Порошенко, напомнив о реальном месте Украины в геополитике.

"Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны", - подчеркнул российский сенатор в своём Twitter.

При этом он напомнил Порошенко о том, что в последнее время для Киева прозвучало уже множество "тревожных звонков" из разных уголков Европы.

"Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге", - подчеркнул Пушков.

И добавил, что теперь Незалежной "придётся занять причитающееся ей место".

"Надо быть скромнее", - иронично резюмировал свою мысль российский политик.