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"Придётся тяжко, цены взлетят": Неудобные вопросы Набиуллиной и Силуанову задал Колясников

19 марта 2020, 12:35  •  46 • Политика
Рыночная лихорадка показала очередные скачки валют. Доллар вырос, затем упал, после - очередные смены координат. В этой связи даже известный своими патриотическими высказываниями Сергей Колясников не сдержался и задал неудобные вопросы Набиуллиной и Силуанову. "Придётся тяжко, цены взлетят", - отметил Колясников.
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошёл от психологического рубежа. В то же время нефть WTI упала ниже 21 доллара, впервые с 26 февраля 2002-го. Рынок продолжает лихорадить, и влияние, как уже и отмечал Царьград, оказывают два "чёрных лебедя" - это нефтяной кризис и коронавирус, парализовавший немалую часть мира.
Блогер Сергей Колясников - он пишет под псевдонимом Zergulio - в личном телеграм-канале задал неудобные вопросы главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов России Антону Силуанову.
"Оппозиции, конечно, удобно, 30 сребреников им выдают баксами. А вот всем нам придётся тяжко, цены взлетят, - отметил Колясников. - У нас Центробанк, Минфин в последние дни столько мер по сдерживанию курса анонсировали, где они все? Нет, я, конечно, понимаю, что интересы экспортёров нефти и газа - это святое, равно как и заработок приближённых к банковской сфере (тех, кто берёт миллиарды рублей в ЦБ и закупает на них доллары, тем самым зарабатывая и ещё сильнее задирая курс), но о людях-то тоже надо думать иногда".
К слову, о проблеме в эфире программы "Царьград. Главное" с Юрием Пронько сегодня говорил эксперт Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович. Безусловно, не замечать кризис невозможно. Но есть и объективные факты, связанные с тем, что Россия способна выдержать и глобальное падение цен на нефть.
"Даже если нефть будет существенно ниже 20 долларов за баррель, мы сможем продержаться как минимум полгода за счёт резервов, пока ещё нервы есть, - полагает эксперт. - Но усложняется ситуация нашей политической реформой. Я думаю, что наша власть всё-таки боится масштабной девальвации с оглядкой на общественные настроения".
Станислав Митрахович не отметает возможности заключения новой сделки ОПЕК+.

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