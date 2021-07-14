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"Придётся почитать": Зеленский попал в глупое положение, пытаясь высмеять Путина
14 июля 2021, 17:20 • 255 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский попал в очень неловкое положение, пытаясь высмеять президента России Владимира Путина, считает эксперт. "Родной мой, придётся почитать", - отметил он.
Об этом заявил известный политолог Сергей Михеев, комментируя реакцию Зеленского на статью Путина. Украинский лидер признался, что ещё не успел ознакомиться с материалом. Однако в таком случае остаётся непонятным, зачем он вообще взялся комментировать эту тему, отметил Михеев.
Кроме того, такая позиция лишний раз показала, что Зеленский зависит от мнения Путина. И по всей видимости, украинский президент не отдаёт себе в этом отчёт, пишет портал "Народные новости" со ссылкой на Михеева.
Политолог также добавил, что приведённые в статье Путина исторические факты невозможно оспаривать. Их изучают дети в рамках школьной программы.
Напомним, что в статье Путина говорится о единстве русских, украинцев и белорусов. По словам президента России, они испокон веков жили на одной территории, говорили на одном языке и разделяли общую религию.
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