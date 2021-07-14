"Придётся почитать": Зеленский попал в глупое положение, пытаясь высмеять Путина

Президент Украины Владимир Зеленский попал в очень неловкое положение, пытаясь высмеять президента России Владимира Путина, считает эксперт. "Родной мой, придётся почитать", - отметил он.

Об этом заявил известный политолог Сергей Михеев, комментируя реакцию Зеленского на статью Путина. Украинский лидер признался, что ещё не успел ознакомиться с материалом. Однако в таком случае остаётся непонятным, зачем он вообще взялся комментировать эту тему, отметил Михеев.

Он не понимает, что его репризы годятся для молодёжной аудитории. "Я ещё не читал, но вот будет время, почитаю, хихи-хаха". Родной мой, тебе придётся почитать, если ты политик, - отметил эксперт, выступая в программе "60 минут".

Кроме того, такая позиция лишний раз показала, что Зеленский зависит от мнения Путина. И по всей видимости, украинский президент не отдаёт себе в этом отчёт, пишет портал "Народные новости" со ссылкой на Михеева.

Политолог также добавил, что приведённые в статье Путина исторические факты невозможно оспаривать. Их изучают дети в рамках школьной программы.

Напомним, что в статье Путина говорится о единстве русских, украинцев и белорусов. По словам президента России, они испокон веков жили на одной территории, говорили на одном языке и разделяли общую религию.