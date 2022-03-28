"Придётся платить ещё больше": СМИ указали на четыре причины глобального голода в 2022 году

В 2022 году мир столкнётся с острейшей нехваткой продовольствия. Американские СМИ указали на четыре причины глобального голода, прогнозируемого экспертами. "Придётся платить ещё больше", - констатируют они.

На страницах американского Forbes вышла статья, где главным фактором угрожающего глобального голода называется ситуация на Украине. Однако не всё так однозначно. Отмечается, что на самом деле происходит "мрачное наслоение факторов".

В частности, по мнению ряда обозревателей, в США сельское хозяйство страдает от самой сильной засухи за последние 1200 лет. Покупать удобрения, даже если бы производителям удалось увеличить объёмы производства, фермеры не смогут - слишком дорого. Органическое земледелие (без использования химии) растёт крайне медленно: в США на его долю приходится меньше 1% полей.

Всемирная продовольственная программа (подразделение ООН) отмечает, что рост цен на продовольствие ударит по странам Ближнего Востока и Северной Африки.

Мировые цены на продовольствие и без того рекордно высоки, и покупателям, ищущим замену украинской пшенице, придётся платить ещё больше. Россия уже ограничила экспорт пшеницы и кукурузы,

- говорится в статье.

Автор добавил, что Украина отказалась от экспорта ржи, проса, гречки, овса, соли, сахара, скота и мяса.

В статье указаны четыре причины глобального голода уже в 2022 году, который возникнет из-за того, что США не смогут заполнить освободившееся место в производстве продовольствия. Во-первых, дело в погоде. Свыше 60% от посевных площадей в континентальных штатах пострадали от засухи.

Во-вторых, земли не хватает. Американские и бразильские фермеры перепахали всё что можно, дальше расширяться некуда. В-третьих, компании и организации покупают продовольствие за несколько месяцев (а иногда и лет). Сейчас невозможен прямой контракт фермеров с поставщиками семян.

В-четвёртых, рост мирового сельского хозяйства сдерживается из-за крайне высоких цен на удобрения. Эксперты указывают на глобальный дефицит калия, который может возникнуть из-за санкций против России - крупного экспортёра калийных удобрений.