"Придётся ответить": Путин поставил жёсткое условие российским военным

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы.

В ходе совещания с коллегами президент подчеркнул, что подобные встречи весьма полезны и, что ещё важнее, эффективны.

"Потому что мы знаем: если что-то будет не сделано, через полгодика придётся ответить - почему не сделано", - пояснил российский лидер.

Добавим, в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин начал серию "военных совещаний", на этот раз они посвящены военно-морскому флоту.