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"Придётся ответить": Путин поставил жёсткое условие российским военным

02 декабря 2019, 18:54  •  135 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов показал часть совещания с участием президента России Владимира Путина, где лидер поставил жёсткое условие военным в части оснащения ВМФ России. Он напомнил, что если что-то из звучавшего на совещаниях не будет исполнено, "придётся ответить".
Президент России Владимир Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы.
В ходе совещания с коллегами президент подчеркнул, что подобные встречи весьма полезны и, что ещё важнее, эффективны.
"Потому что мы знаем: если что-то будет не сделано, через полгодика придётся ответить - почему не сделано", - пояснил российский лидер.
Добавим, в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин начал серию "военных совещаний", на этот раз они посвящены военно-морскому флоту.

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