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"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
28 июня 2019, 01:09 • 91 • Политика
Американское командование следит за фрегатом "Адмирал Горшков" на Кубе и с моря, и с воздуха, все силы приведены в готовность. Столь острая реакция на русский корабль насмешила пользователей США. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Россия не отправляет корабль для вторжения в США или Канаду, придурки", - пишут американцы в Twitter.
США отслеживают перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", которые зашли в порт Гаваны на Кубе. Об этом сообщило американское Командование вооруженных сил в Twitter.
Подчеркивается, что за российским кораблем ведется слежка и с моря, и с воздуха. Столь бурная реакция на российский фрегат вызвала улыбку у американских пользователей соцсетей.
Напомним, что отряд российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" на днях прибыл в порт Гаваны. Там его должны посетить посол России и представители военного командования Кубы.
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