"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"

США отслеживают перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", которые зашли в порт Гаваны на Кубе. Об этом сообщило американское Командование вооруженных сил в Twitter.

"Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания "Горшкова", - гласит сообщение.

Подчеркивается, что за российским кораблем ведется слежка и с моря, и с воздуха. Столь бурная реакция на российский фрегат вызвала улыбку у американских пользователей соцсетей.

"Это случайно не та же технология, что вы используете для слежки за Санта-Клаусом?" - тролит американских вояк в комментариях Crucial Jiggs‏ @JiggsMcDonald. "Иногда надо тренироваться перед наступлением декабря. Навыки команды не должны заржаветь, когда он (Санта-Клаус) появится", - поддерживает шутку Caleb‏ @LilBeanDip5012. "Вопрос. ПОЧЕМУ вы пишите об этом? Надеетесь, что Путин уведет это в Twitter и переместит корабль в другое место?" - интересуется @RaW_Gaming. "Лол. Не много ли паники?" - отмечает @ExplosivePulse. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Россия не отправляет корабль для вторжения в США или Канаду, придурки", - резюмирует @SonnyCrockett44.

Напомним, что отряд российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" на днях прибыл в порт Гаваны. Там его должны посетить посол России и представители военного командования Кубы.