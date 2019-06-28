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"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"

28 июня 2019, 01:09  •  91 • Политика
Американское командование следит за фрегатом "Адмирал Горшков" на Кубе и с моря, и с воздуха, все силы приведены в готовность. Столь острая реакция на русский корабль насмешила пользователей США. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Россия не отправляет корабль для вторжения в США или Канаду, придурки", - пишут американцы в Twitter.
США отслеживают перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", которые зашли в порт Гаваны на Кубе. Об этом сообщило американское Командование вооруженных сил в Twitter.
"Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания "Горшкова", - гласит сообщение.
Подчеркивается, что за российским кораблем ведется слежка и с моря, и с воздуха. Столь бурная реакция на российский фрегат вызвала улыбку у американских пользователей соцсетей.
"Это случайно не та же технология, что вы используете для слежки за Санта-Клаусом?" - тролит американских вояк в комментариях Crucial Jiggs‏ @JiggsMcDonald.
"Иногда надо тренироваться перед наступлением декабря. Навыки команды не должны заржаветь, когда он (Санта-Клаус) появится", - поддерживает шутку Caleb‏ @LilBeanDip5012.
"Вопрос. ПОЧЕМУ вы пишите об этом? Надеетесь, что Путин уведет это в Twitter и переместит корабль в другое место?" - интересуется @RaW_Gaming.
"Лол. Не много ли паники?" - отмечает @ExplosivePulse.
"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Россия не отправляет корабль для вторжения в США или Канаду, придурки", - резюмирует @SonnyCrockett44.
Напомним, что отряд российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" на днях прибыл в порт Гаваны. Там его должны посетить посол России и представители военного командования Кубы.

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