"Придет время, когда санкции закончатся": Бывший мэр Риги - о необходимости налаживать отношения с Россией

По словам Ушакова, споры о том, как надо строить отношения с Москвой, часто проходят в Рижской думе. Говорили и о том, что европейские политики часто ездят в столицу России на различные мероприятия, а латвийские этого сделать не могут, сообщает URA.RU.

Причина такого положения - в позиции латвийских националистов, которые старательно распространяют слухи и иллюзии о русских. Ушаков также отметил, что ему лично и его партии "Согласие" удалось показать, что латыши и представители других национальностей могут работать рука об руку, чего не скажешь о националистически настроенных политиках.

"Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится", - цитирует слова Нила Ушакова телеканал "360".

О необходимости возвращаться от санкций к диалогу заявил и министр сельскохозяйственной, продовольственной политики Италии, представляющий партию "Лига", Джанмарко Чентинайо. Он заверил, что вместе со своей партией будет убеждать европейских партнеров в том, что ограничительные меры никому не нужны, поэтому надо возвращаться к диалогу, пишут Nation News.