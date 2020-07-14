"Причиняет боль по сей день": На Аляске захотели убрать памятник правителю Русской Америки

В городе Ситка пройдут обсуждения по поводу сноса памятника правителю Русской Америки Александру Баранову. Статуя правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков расположена в исторической части города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений.

Монумент был создан скульптором Джоан Багби-Джексон, его подарили муниципалитету в 1989 году.

И вот сейчас власти Ситки вознамерились убрать этот памятник - или в исторический музей, или в другое место (в резолюции не указывается куда).

Проблема в том, что неоднозначная персона Баранова до сих пор "причиняет боль" коренным народам Аляски. Во всяком случае, именно так говорится в резолюции, предложенной на рассмотрение местным жителям.

В документе констатируется, что Баранов, стоявший во главе Российско-американской компании, "оставил неизгладимый след в истории Ситки". Кроме того, утверждается, что он "осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов для охоты на млекопитающих до почти полного исчезновения последних".

Кроме того, цитирует ТАСС выдержку из документа, при Баранове нарушались законы коренных народов, их представители подвергались жестокому обращению. Это якобы "часто оправдывалось теорией расового и культурного превосходства". В документе утверждается, что все это "причиняет боль коренным народам и по сей день".