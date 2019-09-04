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"Прибыл во Владивосток": Премьер Индии отчитался в Twitter о поездке на русском языке

04 сентября 2019, 07:09  •  127 • В мире
В среду, 4 сентября, в Россию с официальным визитом прибыл премьер Индии Нарендра Моди. О своем приезде он написал в Twitter, причем – на русском языке.

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