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"Прибыл во Владивосток": Премьер Индии отчитался в Twitter о поездке на русском языке
04 сентября 2019, 07:09 • 127 • В мире
В среду, 4 сентября, в Россию с официальным визитом прибыл премьер Индии Нарендра Моди. О своем приезде он написал в Twitter, причем – на русском языке.
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