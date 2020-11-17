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"Приблизились к точке коллапса": ВОЗ оценила ситуацию с COVID на Западе
17 ноября 2020, 15:50 • 149 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил ситуацию с COVID в Европе и Северной и Южной Америке как тревожную. По его словам, сотрудники системы здравоохранения в этих странах приблизились к точке коллапса.
В своём заявлении Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ крайне обеспокоена новым всплеском заболеваемости COVID в Европе, а также в Северной и Южной Америке.
По словам гендиректора организации, сотрудники системы здравоохранения в этих странах приближаются к точке коллапса.
Гебрейесус высказал осторожную надежду на то, что разрабатываемые вакцины против коронавируса вскоре могут изменить эту ситуацию.
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