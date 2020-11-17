"Приблизились к точке коллапса": ВОЗ оценила ситуацию с COVID на Западе

В своём заявлении Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ крайне обеспокоена новым всплеском заболеваемости COVID в Европе, а также в Северной и Южной Америке.

По словам гендиректора организации, сотрудники системы здравоохранения в этих странах приближаются к точке коллапса.

Гебрейесус высказал осторожную надежду на то, что разрабатываемые вакцины против коронавируса вскоре могут изменить эту ситуацию.