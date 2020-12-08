"Приближаемся к самым высоким ценам на продукты": Экономист предсказал продовольственный Армагеддон

Мир на пороге рекордного подорожания продуктов питания из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил доктор экономических наук и главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Эксперт отмечает, что из-за COVID-19 доходы уже упали более чем на 10%. При этом цены на продукты питания продолжают идти вверх. Бедные слои населения уже тратят на еду порядка 50% всех своих доходов. И эта тенденция продолжится в 2021 году, уверен специалист.

"Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", - подчеркнул он.

При этом, по мнению экономиста, у России достаточно ресурсов, не только чтобы самостоятельно справиться с мировым продовольственным кризисом, но и выйти из него в плюсе. Речь идёт о заработке на экспорте пищевых продуктов.