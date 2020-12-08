|
"Приближаемся к самым высоким ценам на продукты": Экономист предсказал продовольственный Армагеддон
08 декабря 2020, 02:15 • 80 • Политика
Экономист предсказал рекордное подорожание продуктов из-за пандемии COVID-19. "Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", - предупредил эксперт.
Мир на пороге рекордного подорожания продуктов питания из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил доктор экономических наук и главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
Эксперт отмечает, что из-за COVID-19 доходы уже упали более чем на 10%. При этом цены на продукты питания продолжают идти вверх. Бедные слои населения уже тратят на еду порядка 50% всех своих доходов. И эта тенденция продолжится в 2021 году, уверен специалист.
При этом, по мнению экономиста, у России достаточно ресурсов, не только чтобы самостоятельно справиться с мировым продовольственным кризисом, но и выйти из него в плюсе. Речь идёт о заработке на экспорте пищевых продуктов.
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 декабря 2020, 06:35
|
07 декабря 2020, 10:40
|
05 декабря 2020, 14:40
|
02 декабря 2020, 03:15
|
02 декабря 2020, 22:30
|
07 декабря 2020, 00:35
|
06 декабря 2020, 09:00