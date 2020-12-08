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"Приближаемся к самым высоким ценам на продукты": Экономист предсказал продовольственный Армагеддон

08 декабря 2020, 02:15  •  80 • Политика
Экономист предсказал рекордное подорожание продуктов из-за пандемии COVID-19. "Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", - предупредил эксперт.
Мир на пороге рекордного подорожания продуктов питания из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил доктор экономических наук и главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
Эксперт отмечает, что из-за COVID-19 доходы уже упали более чем на 10%. При этом цены на продукты питания продолжают идти вверх. Бедные слои населения уже тратят на еду порядка 50% всех своих доходов. И эта тенденция продолжится в 2021 году, уверен специалист.
"Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы", - подчеркнул он.
При этом, по мнению экономиста, у России достаточно ресурсов, не только чтобы самостоятельно справиться с мировым продовольственным кризисом, но и выйти из него в плюсе. Речь идёт о заработке на экспорте пищевых продуктов.
"Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объёмы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле", - подытожил Василий Узун в интервью НСН.

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