Солдаты НАТО снова в центре скандала. На этот раз из-за нацистских песен. Эксперт в беседе с Царьградом отметил, что подобным настроением отмечены целый ряд стран в ЕС. "Прибалты показывают животный нацизм", - добавил собеседник "Первого русского".

Немецкие солдаты из миссии НАТО оказались в центре международного скандала после шумной вечеринки в Литве. Опозорились военные так сильно, что взвод пришлось в полном составе выводить из страны. Однако министр обороны республики Арвидас Анушаускас внезапно обвинил русских, заявив о том, что в прессе в России "немало таких фейков".

Свидетелями разнузданного поведения немецких военных из миссии НАТО стали сотрудники гостиницы в районе города Рукла, которым пришлось вызвать немецкую военную полицию, чтобы утихомирить разбушевавшихся постояльцев. Следователи выяснили, что буквально за 10 дней до этой вечеринки немецкие солдаты устроили другую, во время которой орали нацистские и антисемитские песни. Скандал, как теперь ясно, замять не удалось.

Политолог Аслан Рубаев в беседе с Царьградом подчеркнул, что показывать нацистское нутро пытались и другие представители войск НАТО. В целом же, эксперт считает, что страны Прибалтики до сих пор не свободны от идей нацизма:

"Прибалты традиционно почему-то показывают свой животный нацизм, в том числе в отношении России. В отношении тех, кто неоднократно их спасал. И нет бы как бы сказать спасибо России за то, что сегодня они имеют, инфраструктуру, и суверенность", - отметил спикер.

Подобное поведение, как считает Рубаев, типично и для Литвы в ряде аспектов, и для Германии. И это тяжёлая проблема.