Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главная / Политика

"Прибалты показывают животный нацизм": солдаты НАТО в центре скандала

17 июня 2021, 17:15  •  74 • Политика
Солдаты НАТО снова в центре скандала. На этот раз из-за нацистских песен. Эксперт в беседе с Царьградом отметил, что подобным настроением отмечены целый ряд стран в ЕС. "Прибалты показывают животный нацизм", - добавил собеседник "Первого русского".
Немецкие солдаты из миссии НАТО оказались в центре международного скандала после шумной вечеринки в Литве. Опозорились военные так сильно, что взвод пришлось в полном составе выводить из страны. Однако министр обороны республики Арвидас Анушаускас внезапно обвинил русских, заявив о том, что в прессе в России "немало таких фейков".
Свидетелями разнузданного поведения немецких военных из миссии НАТО стали сотрудники гостиницы в районе города Рукла, которым пришлось вызвать немецкую военную полицию, чтобы утихомирить разбушевавшихся постояльцев. Следователи выяснили, что буквально за 10 дней до этой вечеринки немецкие солдаты устроили другую, во время которой орали нацистские и антисемитские песни. Скандал, как теперь ясно, замять не удалось.
Политолог Аслан Рубаев в беседе с Царьградом подчеркнул, что показывать нацистское нутро пытались и другие представители войск НАТО. В целом же, эксперт считает, что страны Прибалтики до сих пор не свободны от идей нацизма:
"Прибалты традиционно почему-то показывают свой животный нацизм, в том числе в отношении России. В отношении тех, кто неоднократно их спасал. И нет бы как бы сказать спасибо России за то, что сегодня они имеют, инфраструктуру, и суверенность", - отметил спикер.
Подобное поведение, как считает Рубаев, типично и для Литвы в ряде аспектов, и для Германии. И это тяжёлая проблема.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






74
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
17 июня 2021, 00:45
Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
11 июня 2021, 08:05
Апостроф: Байден «сливает» Украину
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.