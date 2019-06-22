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"Прибалтику усилят американскими войсками": НАТО о военном конфликте с Россией

22 июня 2019, 21:39  •  71 • Политика
НАТО опубликовало доклад, в котором рассказало свою позицию относительно возможности военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Несмотря на маловероятность конфликта, в Прибалтику планируется усилить американскими военными силами.
В докладе Оборонного колледжа альянса "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО", который размещен на официальном сайте организации Североатлантического альянса, говорится о том, что "вооруженный конфликт между РФ и НАТО маловероятен", сообщает "Политика сегодня".
И тем не менее в докладе написано, что в Прибалтике надо разместить еще больше американских военных. По мнению автора, страны Балтии могут быть для России "способом для разрушения архитектуры безопасности Европы".
Именно эту линию своего поведения показывает столица России на протяжении нескольких лет.
"Чтобы снизить риски, необходимо усилить американские войска на балтийскую землю, - говорится в докладе. - Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности про расширению передового присутствия".

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