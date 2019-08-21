"При Зеленском ничего не поменялось": Эксперт – об уголовном деле СБУ против телеканала "112 Украина"

Это прямое давление на телеканал и его руководство и этот процесс новый украинский президент контролировать не в силах, рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ политолог Андрей Суздальцев в беседе с Nation News.

На самом телеканале заявили, что на суд оказывает непосредственное давление офис президента Зеленского. Однако отзыв лицензии на вещание был инициирован еще при Петре Порошенко экс-владельцем канала Андреем Подщипковым.

Вернувшись недавно на Украину, он через свой YouTube-канал обратился к новому гаранту, заявив, что является единственным законным владельцем "112 Украина", а телеканал у него отобрали год назад "путем рейдерского захвата". Это заявление Подщипкова и легло якобы в основу уголовного дела, возбужденного СБУ.

Андрей Суздальцев напомнил, что телеканал всегда проводил довольно "сложную политику". С одной стороны на канале пытаются придерживаться общеукраинских тезисов, с другой – привлекает российский контент, который интересует аудиторию, которая не считает Россию врагом.

Все это, конечно, вызывает на Украине серьезный резонанс и в офис телеканала неоднократной пытались ворваться радикалы, его поджигали, а сотрудников избивали. Так что, это можно назвать "горячей точкой" в стране, сказал политолог.

"Политика канала конечно вызывает недовольство, потому что антироссийский вектор там один из главных, и малейший уход с этой платформы вызывает возмущение. И вот это дело, это попытка давления на канал, потому что новый президент не в силах с ним совладать и это символ того что при новом президенте ничего не поменялось. И нужно сказать, что надавить на него будет сложно потому что, на Украине очень осторожны перед Западом. Они же доказывают что на Украине демократия, а тут они будут давить на канал. Поэтому они будут действовать осторожно, по-бандитски можно сказать", — рассказал эксперт.

К слову, украинское издание "theБабель" утверждает, ссылаясь на ряд собственных источников, что и за уголовным делом, которое возбудил против "112 Украина" СБУ, и за видеообращением, которое опубликовал Подщипков, в действительности стоит офис Зеленского, точнее, его глава Андрей Бондан. Таким образом он пытается достигнуть собственную цель – захватив канала, вывести его из-под влияния Виктора Медведчука.

Со стороны совета телеканала "112 Украина" уже прозвучало публичное заявление в адрес президента Владимира Зеленского с требованием прокомментировать сообщения об уголовном преследовании.