"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID

В эфире программы "Царьград. Главное" политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента Филиппин Родриго Дутерте о том, что политик готов на себе испытать русскую вакцину от COVID, как только это будет возможно.

"С одной стороны, это оправданно, поскольку президент - это работа, сопряжённая с риском заражения, - встречи с множеством людей и так далее. С другой стороны, Дутерте отличается от своих коллег тем, что он не просто делает громкие заявления, а действительно заботится о своих гражданах", - пояснил Вассерман.

Что касается России, то эксперт обратил внимание на заявление главы государства Владимира Путина.

"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину... Если бы действительно он считал эту вакцину опасной, то он вряд ли бы согласился, чтобы его дочь участвовала в испытании. Всё-таки политика политикой, а отцовские чувства никто не отменял", - отметил Вассерман.

Он уверен, что дела говорят громче слов, а создание вакцины - это то дело, которое говорит очень выразительно, и к нему прислушаются очень многие.

"То, что мы первые - это важно очень во многих отношениях. В том числе коммерческом. Американцы говорили, что тот, кто первый выведет на рынок вакцину от коронавируса, тот снимет первые сливки. Но, насколько мне известно, мы будет продавать её по себестоимости. Плюс у нас были соглашения, что некоторые страны получат лицензию на производство этого препарата. Мы, конечно, на этом кое-что заработаем, но гораздо меньше, чем могли бы те же американцы. Но авторитет, который мы приобретём, его никакими деньгами не купить", - заключил Вассерман.