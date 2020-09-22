"При всём уважении к пациенту": Песков ёмко ответил на дерзкое требование Навального

Ранее Алексей Навальный в своём блоге в соцсетях потребовал вернуть ему ту одежду, в которой он находился в момент "отравления". Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать это дерзкое требование.

В Кремле ответили на претензии оппозиционера предельно ёмко и вежливо.

"При всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, - отреагировал представитель Кремля. - Не наш профиль".