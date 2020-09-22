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"При всём уважении к пациенту": Песков ёмко ответил на дерзкое требование Навального
22 сентября 2020, 16:40 • 64 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ёмко и вежливо ответил на дерзкое требование оппозиционера Алексея Навального вернуть ему одежду. "При всём уважении к пациенту", - отреагировали в Кремле.
Ранее Алексей Навальный в своём блоге в соцсетях потребовал вернуть ему ту одежду, в которой он находился в момент "отравления". Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать это дерзкое требование.
В Кремле ответили на претензии оппозиционера предельно ёмко и вежливо.
"При всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, - отреагировал представитель Кремля. - Не наш профиль".
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