"При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО": Навального высмеяли за пост о Путине и "модельках с Ali"

На выставке перспективного вооружения ВМФ России президенту Владимиру Путину показали макет нового авианосца. Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный предпринял попытку сострить на эту тему, но тут же получил ответ от пользователей соцсетей.

"На мультики денег нет, теперь просто закупили моделек самолетов на "Алиэкспрессе" и называют это "осмотрел модель перспективного авианосца", - написал "борец с режимом в Twitter.

Навальный подразумевает 3D-ролики, демонстрирующие принципы действия новейшего российского гиперзвукового оружия, показанные весной 2018 года. Правда, в декабре того же года российские военные показали работу "гиперзвука" на практике, посадив тем самым в лужу всех скептиков. Но "оппозиционер" не любит об этом вспоминать.

"На тебе мультиков ещё, Лёх - посмотри перед сном и спи спокойно под мирным небом: даже таких, как ты, Родина хранит и бережёт круглосуточно", - написал в Twitter @russian_trace, приложив видео испытаний российского оружия. "И Крымского моста нет, и чемпионат по футболу мы провалим, и сельское хозяйство не поднимем. Моська лает, а слон идет дальше!" - смеётся Рома Ш. @fVUzr038ZQ3u9YM "При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО в каждом порту страны", - прокомментировал пост Навального в Twitter @addvo.

Фото: скриншот Twitter/@addvo