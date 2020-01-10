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"При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО": Навального высмеяли за пост о Путине и "модельках с Ali"
10 января 2020, 02:40 • 83 • Политика
Президенту России Владимиру Путину показали макет нового авианосца. "Оппозиционер" Алексей Навальный попытался сострить на тему, но в итоге сам был высмеян в соцсетях. "При тебе у нас бы стояли авианосцы НАТО в каждом порту страны", - комментируют пост "борца с режимом" в соцсетях.
На выставке перспективного вооружения ВМФ России президенту Владимиру Путину показали макет нового авианосца. Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный предпринял попытку сострить на эту тему, но тут же получил ответ от пользователей соцсетей.
Навальный подразумевает 3D-ролики, демонстрирующие принципы действия новейшего российского гиперзвукового оружия, показанные весной 2018 года. Правда, в декабре того же года российские военные показали работу "гиперзвука" на практике, посадив тем самым в лужу всех скептиков. Но "оппозиционер" не любит об этом вспоминать.
Фото: скриншот Twitter/@addvo
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