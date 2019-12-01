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"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире

01 декабря 2019, 03:54  •  157 • Политика
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" украинский эксперт Вячеслав Ковтун заявил, что министром обороны России может быть только этнический русский, потому что "при Сталине так и было". В ответ Соловьёв попросил назвать национальность Сталина.
Украинский эксперт Вячеслав Ковтун опозорился в прямом эфире, сделав заявление о министрах обороны России. Инцидент произошёл на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Всё началось с обсуждения "говорящей" фамилии главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун попытался перевести разговор на российских военачальников и "пошутил", что Шойгу - это чисто русская фамилия.
"А почему Шойгу должен быть русским?" - осторожно поинтересовался Владимир Соловьёв
"Потому что он министр обороны России", - тут же ответил Вячеслав Ковтун.
"И? Получается, министром обороны России должен быть этнический русский?" - задал логичный вопрос ведущий.
"При Сталине так и было", - ошарашил студию новым откровением Ковтун.
Придя в себя, Соловьёв и другие гостьи передачи аккуратно напомнили украинцу, что при Сталине национальность маршалов вообще не играла никакой роли. Более того, Сталин, вообще-то, это псевдоним, а настоящее имя главы СССР - Иосиф Джугашвили.
Но на этом Соловьёв не остановился и добил Ковтуна информацией о том, что и в Российской Империи национальность тоже не играла роли. Военачальниками, защищавшими страну от врага, становились люди с "простыми русскими фамилиями" вроде Барклай-де-Толли, министром иностранных дел и вовсе был поляк Чарторыйский, а канцлером - вообще украинец.

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