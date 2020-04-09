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"При посадке сам собой автопилот выключается": В Boeing 737 MAX нашли критические дефекты ПО

09 апреля 2020, 01:35  •  60 • В мире
Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обнаружил две новые проблемы с программным обеспечением лайнеров 737 MAX. Проблемы были выявлены в индикаторе неисправности системы стабилизации, а также в работе автопилота при посадке.
В компании "Боинг" сообщили о двух выявленных дефектах программного обеспечения в лайнерах 737 MAX. В письме компании говорится, что одна из выявленных неполадок связана с микропроцессором, который может заставить борт поднять или потерять высоту. При этом эти действия происходят без соответствующей команды.
Отмечается, что индикатор, сигнализирующий о неисправности системы, может срабатывать даже когда всё работает в штатном режиме.
Кроме того, были выявлены проблемы и с автопилотом. Во время финального захода на посадку он может попросту отключаться.
По заверениям Boeing, обе выявленные недоработки будут устранены одним обновлением ПО. При этом конкретно о сроках выхода исправленной версии программного обеспечения не сообщается.
По информации Reuters, планировалось подготовить его в апреле и сразу провести испытательный полёт под контролем Федерального управления гражданской авиации США (FAA), но теперь ожидается, что случится это не раньше конца мая, передаёт "Интерфакс".

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