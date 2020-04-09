"При посадке сам собой автопилот выключается": В Boeing 737 MAX нашли критические дефекты ПО

В компании "Боинг" сообщили о двух выявленных дефектах программного обеспечения в лайнерах 737 MAX. В письме компании говорится, что одна из выявленных неполадок связана с микропроцессором, который может заставить борт поднять или потерять высоту. При этом эти действия происходят без соответствующей команды.

Отмечается, что индикатор, сигнализирующий о неисправности системы, может срабатывать даже когда всё работает в штатном режиме.

Кроме того, были выявлены проблемы и с автопилотом. Во время финального захода на посадку он может попросту отключаться.

По заверениям Boeing, обе выявленные недоработки будут устранены одним обновлением ПО. При этом конкретно о сроках выхода исправленной версии программного обеспечения не сообщается.

По информации Reuters, планировалось подготовить его в апреле и сразу провести испытательный полёт под контролем Федерального управления гражданской авиации США (FAA), но теперь ожидается, что случится это не раньше конца мая, передаёт "Интерфакс".