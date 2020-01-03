"При Гитлере улицы тоже были освещены": Журналист одним сравнением осадил восторги по поводу речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи обратился к жителям страны на трёх языках - украинском, русском и крымско-татарском.

Глава Незалежной призвал народ к единству, заявив, что на Украине неважно, как названа улица, поскольку она освещена и заасфальтирована.

"Где нет разницы, возле какого памятника ты ждёшь девушку, в которую влюблён", - сказал Зеленский.

Сторонники либеральной оппозиции пришли в восторг от слов главы Украины, отмечая, что он подал пример толерантности. Однако далеко не все разделили эту позицию.

Так, журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале высказался "по поводу восторженных воплей оппо-либералов".

"Хочу напомнить, что при Гитлере в Германии дороги были отлично заасфальтированы и все улицы ярко освещены", - написал Лурье.