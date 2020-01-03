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"При Гитлере улицы тоже были освещены": Журналист одним сравнением осадил восторги по поводу речи Зеленского

03 января 2020, 11:24  •  38 • В мире
Журналист Олег Лурье осадил тех, кто восторженно отзывается о новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского и считает, что неважно, в честь кого названы улицы, - главное, что они освещены. Лурье напомнил, что при Гитлере улицы тоже ярко освещались и были хорошо заасфальтированы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи обратился к жителям страны на трёх языках - украинском, русском и крымско-татарском.
Глава Незалежной призвал народ к единству, заявив, что на Украине неважно, как названа улица, поскольку она освещена и заасфальтирована.
"Где нет разницы, возле какого памятника ты ждёшь девушку, в которую влюблён", - сказал Зеленский.
Сторонники либеральной оппозиции пришли в восторг от слов главы Украины, отмечая, что он подал пример толерантности. Однако далеко не все разделили эту позицию.
Так, журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале высказался "по поводу восторженных воплей оппо-либералов".
"Хочу напомнить, что при Гитлере в Германии дороги были отлично заасфальтированы и все улицы ярко освещены", - написал Лурье.

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