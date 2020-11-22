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"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
22 ноября 2020, 16:50 • 215 • Политика
Политолог Семён Багдасаров в эфире гневно высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Он заявил, что тот предал не только интересы Армении, но и России. По его словам, политик "при галстуке, в пальтишке" даже переплюнул в предательстве символ коварства для армян Васака Сюни.
Политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров резко охарактеризовал армянского премьера Никола Пашиняна. В эфире программы "Смерш" он заявил, что политик стал символом предательства для армянского народа.
"Васак Сюни - символ предательства для армянского народа. Но его переплюнул и стал версией 2.0 другой человек. Имя ему - Никол Пашинян", - отметил он.
Багдасаров предположил, что сейчас во власти республики готовится замена на более хитрого, более опытного прозападного деятеля.
Потому, убеждён эксперт, следует сделать всё, чтобы у власти в Армении в ближайшее время оказался пророссийский политик - знающий язык и нравы Армении, но в то же время сторонник пророссийского курса.
"Чтобы он понимал, что надо провести соглашение и одновременно создать правильное антикризисное правительство, которое бы вывело Армению из этого кризиса. Не надо тянуть, а то мы так и будем…" - отметил он.
Объясняя, почему Пашинян, по его мнению, предатель, эксперт напомнил о символе предательства для Армении - Васаке Сюни. Представитель древнеармянского рода в годы яростной борьбы с персами за спасение христианства предал свой народ и переметнулся к персам. Кончил он тоже бесславно, отметил Багдасаров.
По мнению политолога, Пашинян даже переплюнул поступок Сюни.
"Он переплюнул его. Это и есть Васак Сюни при галстуке, в современном пальтишке, это символ предателя. Предал интересы армянского народа, интересы России. Он подлый человек, доверять подлому человеку дальнейшее нахождение у власти - очень опасно, надеяться на него нельзя", - резюмировал он.
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