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"При этом президенте возможно всё": Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу - СМИ

28 октября 2019, 17:39  •  64 • В мире
Президент США подтвердил своё намерение отказаться от участия в Договоре по открытому небу (ДОН). Как сообщается, Трамп уже подписал соответствующий документ. "При этом президенте возможно всё", - говорят источники
По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующий документ президентом уже подписан. Однако в Белом доме на запрос не ответили, пишут Nation News.
При этом один из источников WSJ сообщил, что "обсуждения не закончились", а другой отметил, что "при этом президенте возможно всё".
О том, что Белый дом рассматривает вариант выхода из Договора по открытому небу, с "огромным беспокойством" сообщили в нижней палате Конгресса США ещё 8 октября.
По словам председателя комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгеля, обеспокоившись слухами о подобных планах, он направил протест по этому поводу в адрес советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, призвав отказаться от такого "опрометчивого действия".
В то же время в МИД России отметили, что никаких уведомлений от США по этому вопросу не поступало.
Позднее Пентагон заявил, что участие в ДОН продолжается, для чего ВВС США занимаются модернизированием самолетов для выполнения полётов в рамках договора.
В Совете Федерации России выступили против выхода США из Договора по открытому небу, который "позволяет предотвратить конфликты и столкновения в воздухе".
По словам сенатора Франца Клинцевича, Россия выступит против таких шагов со стороны Вашингтона.
"Отсутствие этого договора приведёт к росту риска конфликтов в небе по недоразумению, не будет возможности предотвращать случайные конфликтные ситуации в воздухе, это очень опасно", - заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Между тем ещё в июне комитет Палаты представителей по вооружённым силам подготовил законопроект, запрещающий США выход или приостановку действия Договора по открытому небу. Если это и может произойти, то только в том случае, если "Пентагон и Госдепартамент обвинят Россию в том, что она нарушает положения этого документа".

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