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"При Ельцине вы много чего вытряхнули": Угроза Ходорковского в соцсети обернулась народным гневом

10 августа 2019, 22:09  •  129 • Политика
После того как беглый олигарх Михаил Ходорковский у себя на странице в соцсети заявил, что Кремль уже один раз "вытряхнули", и пригрозил это повторить, интернет-пользователи в ответ разразились гневными комментариями. "При Ельцине вы много чего вытряхнули", - припомнил народ Ходорковскому разруху в стране в 1990-х.
Ранее Михаил Ходорковский выдал у себя в Twitter угрожающий пост в ответ на ироничное замечание от интернет-пользователя @gorodovoy1975: "Ну прям Кремль испугался. Если Кремль вздрогнет - вы все от страха … (непечатно)".
"Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль не до конца… - заявил в ответ беглый олигарх. - Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени".
Фото: twitter/mich261213
Судя по реакции интернет-пользователей под этим постом, угрозами в адрес Кремля беглый олигарх разразился зря. Заявление Ходорковского вызвало волну народного гнева. Ему припомнили и разграбление страны в 1990-е, и дефолт, и "вытряхивание" при Борисе Ельцине.
"Помним-помним, Михаил, как вы "этот" музей вытряхивали. Все ценные экспонаты вынесли впопыхах, - пишет @La_Estafa.. - И всё вам мало. Жаль, говорите, что не до конца".
"Мы" - это вы, жулики-олигархи, разорившие, разграбившие доведённую Ельциным и его командой до дефолта Россию? Ничего, рано или поздно вам всем ... настанет", - предупредил @Kulakov_AA.
"Мы это кто? СССР сдал Горбачёв и Ко. В 1993 году вы "вытряхали" Верховный Совет, устроив государственный переворот и вооружённый захват власти, - напомнил Ходорковскому @warlocktlt. - Сейчас это не прокатит".
"Кто же сомневался? При Ельцине вы много чего вытряхнули", - отметил @PodkopaevAleksа, добавив, что при Владимире Путине Ходорковскому и Ко ничего подобного не светит.
"Слишком много людей помнит, что происходило после того, как вы "вытряхнули". Поэтому из народа вам никто и не верит, - подчеркнул @sidewalkdeer. - Все ваше войско - городские сумасшедшие и нежные дети с айфонами. Эти дети, к счастью, не знают выбора: купить на неделю хлеба ИЛИ картошки".

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