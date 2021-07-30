"Президентский" рецепт захватывает умы: "Убираем бургер прочь и готовим вкусный борщ"

Пользователи соцсетей не могут остановиться и создают всё новые и новые видео-дипфейки с участием "президентов" России и США.

В соцсетях нарастает новый тренд - видео-дипфейк с "Байденом" и "Путиным". "Президентские" видео захватывают умы. После яркого ролика, где президент России учит американского лидера варить пельмени, число мемов стало расти.

"Убираем бургер прочь и готовим вкусный борщ", - произносит персонаж, изображающий президента России.

В другом ролике Путин "отматывает" пультом появление Байдена, ещё в одном вирусном видео Путин в роли врача лечит страдающего слабоумием (по сюжету) коллегу.

Также в разошедшемся по Сети видео персонаж с лицом Путина показывает "Байдену" фокус, как пятерня превращается в кулак. Но "Байден" теряется от этого фокуса и не может понять, что делать с ладошками.

"Это никогда не закончится", - отмечает в подписи к подборке автор телеграм-канала "Расстрельный".

Отметим, что программы на основе нейросетей позволяют довольно натуралистично менять одни лица на другие и даже подделывать голоса. Технология получила название DeepFake и используется в основном для развлечения.