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"Президентский" рецепт захватывает умы: "Убираем бургер прочь и готовим вкусный борщ"
30 июля 2021, 23:00 • 39 • В мире
Пользователи соцсетей не могут остановиться и создают всё новые и новые видео-дипфейки с участием "президентов" России и США.
В соцсетях нарастает новый тренд - видео-дипфейк с "Байденом" и "Путиным". "Президентские" видео захватывают умы. После яркого ролика, где президент России учит американского лидера варить пельмени, число мемов стало расти.
"Убираем бургер прочь и готовим вкусный борщ", - произносит персонаж, изображающий президента России.
В другом ролике Путин "отматывает" пультом появление Байдена, ещё в одном вирусном видео Путин в роли врача лечит страдающего слабоумием (по сюжету) коллегу.
Также в разошедшемся по Сети видео персонаж с лицом Путина показывает "Байдену" фокус, как пятерня превращается в кулак. Но "Байден" теряется от этого фокуса и не может понять, что делать с ладошками.
"Это никогда не закончится", - отмечает в подписи к подборке автор телеграм-канала "Расстрельный".
Отметим, что программы на основе нейросетей позволяют довольно натуралистично менять одни лица на другие и даже подделывать голоса. Технология получила название DeepFake и используется в основном для развлечения.
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