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"Президентом Украины должен стать Чубайс" - Сатановский

25 января 2019, 13:54  •  166 • Политика
Политолог Евгений Сатановский, размышляя на тему, кто должен возглавить Незалежную, отметил, что "есть такие кадры". "Президентом Украины должен стать Чубайс", - уверенно заявил эксперт.
У себя на странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев под хэштегом #безсоловьева опубликовал видео, в котором политолог Евгений Сатановский размышляет на тему, кто должен возглавить Незалежную.
По словам Сатановского, нужно, чтобы "этот человек нашел общий язык с Америкой не за счет России", и отметил, что у нас в стране "есть такие кадры", но "их просто надо правильно расставлять".
"Президентом Украины должен стать Чубайс, - уверенно заявил эксперт. - Анатолий Борисович Чубайс".
При этом политолог полагает, что премьер-министром Украины в этом случае "вполне может быть Дмитрий Анатольевич Медведев".
"Поднимет ее экономику так же, как поднял нашу, российскую", - подчеркнул Сатановский.
По мнению эксперта, экономика Украины, у которой сейчас, как напомнил Сатановский, коллапс, "при президенте Чубайсе, у которого, как он сам говорит, много денег, который успешнейше провел приватизацию в нашей стране, у которого великолепные отношения с американцами и международными финансовыми организациями, наконец-то процветет".
Политолог считает, что раз уж Украина "как-то выживает при Порошенко, Тимошенко, Гройсмане", то и с тандемом Чубайс - Медведев "все будет хорошо".
Однако долго твит Соловьева с Сатановским не провисел. Вскоре он был удален со страницы.

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