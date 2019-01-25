"Президентом Украины должен стать Чубайс" - Сатановский

Политолог Евгений Сатановский, размышляя на тему, кто должен возглавить Незалежную, отметил, что "есть такие кадры". "Президентом Украины должен стать Чубайс", - уверенно заявил эксперт.

У себя на странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев под хэштегом #безсоловьева опубликовал видео, в котором политолог Евгений Сатановский размышляет на тему, кто должен возглавить Незалежную.

По словам Сатановского, нужно, чтобы "этот человек нашел общий язык с Америкой не за счет России", и отметил, что у нас в стране "есть такие кадры", но "их просто надо правильно расставлять".

"Президентом Украины должен стать Чубайс, - уверенно заявил эксперт. - Анатолий Борисович Чубайс".

При этом политолог полагает, что премьер-министром Украины в этом случае "вполне может быть Дмитрий Анатольевич Медведев".

"Поднимет ее экономику так же, как поднял нашу, российскую", - подчеркнул Сатановский.

По мнению эксперта, экономика Украины, у которой сейчас, как напомнил Сатановский, коллапс, "при президенте Чубайсе, у которого, как он сам говорит, много денег, который успешнейше провел приватизацию в нашей стране, у которого великолепные отношения с американцами и международными финансовыми организациями, наконец-то процветет".

Политолог считает, что раз уж Украина "как-то выживает при Порошенко, Тимошенко, Гройсмане", то и с тандемом Чубайс - Медведев "все будет хорошо".

Однако долго твит Соловьева с Сатановским не провисел. Вскоре он был удален со страницы.