"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"

Бывший кандидат на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить республику в переходный период. Она пояснила, что вместе со своей командой они разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, а также программы экономической помощи и поддержки МСБ.

По её словам, оппозиция продолжает давить на режим, чтобы "вернуть власть народу". И, указала она, режим уже разваливается.

"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала она.

В Сети её пафосный спич не оценили. Комментаторы "Яндекс.Новостей" советуют домохозяйке не "звездить" и попробовать себя в управлении Польшей или Украиной для начала.

"Пусть пока наберётся опыта политического управления - Польшей порулит, на Украине где-нить в правительстве посидит", - отметил Алексей.

"Надо Тихановскую с Миколкой Саакашвили поженить - будут вдвоем бичевать да народ потешать", - пошутила Ольга Б.

"Интересно, где будет восседать и из какой страны править? Дистанционно? На удалёнке, что ль, работать будет? Из-за бугра? Она сама звездит или кто-то подсказывает", - язвительно добавил Борис К.

Николай в духе заявления Тихановской провозгласил себя правителем.

"Ну ладно, так и быть - я тоже согласен возглавить Беларусь в переходный период. А кроме шуток - кухарке, проспонсированной америкосами и Европой, в Беларуси - не место!" - написал он.

Ранее политолог Евгений Сатановский прокомментировал планы Тихановской относительно так называемой "Единой книги преступлений". По замыслу Тихановской, речь идёт об онлайн-платформе, которую люди будут пополнять самостоятельно. Правда, появиться эта информация должна позже - после "народного суда".

По мнению эксперта, то, что предложила политик, похоже на начало "чисток".