"Президент ясно сказал": Малофеев словами Путина ответил желающим навязать дистант

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев принял участие в дискуссии на Первом канале по следам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В эфире политического шоу "Время покажет" Малофеев отметил, что для него важным стало обсуждение президентом темы дистанционного образования. Сегодня мы получили чёткий ответ на вопрос о том, что удалённый формат обучения может быть лишь дополнением традиционной системы:

"Президент ясно сказал, что ничего не заменит живого общения учителя и ученика. Это очень хороший ответ всем инициаторам этого корявого форсайт-проекта "2030", по которому собираются разлучить учеников с учителями. Я очень надеюсь, что это услышат и министерство просвещения, и регионы. И это всё-таки не пойдет дальше, а наоборот, мы вернёмся к нормальному образованию", - сказал Малофеев.

Говоря о вопросе, который не прозвучал, Константин Малофеев отметил тему добровольной или принудительной вакцинации. В качестве отдельной темы об этом не говорили. С другой стороны, Владимир Путин высказался о вакцинации в завершение пресс-конференции, уточнив уже известную свою позицию. Путин сказал, что вакцинация в России добровольная и с приходом коронавируса ситуация не меняется.

"Совершенно справедливо, с одной стороны, что людей беспокоит отсутствие вакцины, ведь есть люди, которые хотят вакцинироваться. Но есть и большая категория людей, которая ни в коем случае не хочет, чтобы их и их детей вакцинировали принудительно", - сказал Малофеев.

Напомним, Царьград в прямом эфире также подводил итоги пресс-конференции Владимира Путина, говоря с экспертами. Полная текстовая трансляция доступна по ссылке.