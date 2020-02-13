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"Президент ясно дал понять": Мишустин обозначил стратегию по снижению ипотечной ставки
13 февраля 2020, 18:54 • 34 • Политика
На сегодняшний день ипотека в России остаётся очень дорогой - необходимо снижать ставки. Михаил Мишустин обозначил стратегию в этом направлении и напомнил чиновникам о том, что "президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%".
На сегодняшний день ипотека в России продолжает оставаться дорогой - ставки необходимо снижать ниже 8%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам премьера, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности повышать ставки.
Вторым шагом "нужно создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории".
Мишустин напомнил, что ипотека - это комплексный продукт, и цена на него состоит из нескольких составляющих.
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