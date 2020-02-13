"Президент ясно дал понять": Мишустин обозначил стратегию по снижению ипотечной ставки

На сегодняшний день ипотека в России продолжает оставаться дорогой - ставки необходимо снижать ниже 8%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%, - напомнил он.

По словам премьера, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности повышать ставки.

Вторым шагом "нужно создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории".

Мишустин напомнил, что ипотека - это комплексный продукт, и цена на него состоит из нескольких составляющих.