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"Президент ясно дал понять": Мишустин обозначил стратегию по снижению ипотечной ставки

13 февраля 2020, 18:54  •  34 • Политика
На сегодняшний день ипотека в России остаётся очень дорогой - необходимо снижать ставки. Михаил Мишустин обозначил стратегию в этом направлении и напомнил чиновникам о том, что "президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%".
На сегодняшний день ипотека в России продолжает оставаться дорогой - ставки необходимо снижать ниже 8%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%, - напомнил он.
По словам премьера, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности повышать ставки.
Вторым шагом "нужно создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории".
Мишустин напомнил, что ипотека - это комплексный продукт, и цена на него состоит из нескольких составляющих.
Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок. Все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, а значит, она станет более доступной для людей, - подчеркнул он.

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