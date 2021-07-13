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"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина

13 июля 2021, 01:00  •  96 • Политика
Статья о единстве русских и украинцев за авторством президента России вызвала восторг в Сети. Пользователи не скрывают своих надежд: "Президент, верни Киев на Русь!".
В своей статье президент России указал, что стена, которую возвели (не без помощи внешних сил) между Украиной и нашей страной, - это беда, общая трагедия. Тем более когда речь идёт о едином народе с общей историей и корнями.
Как отметил политический обозреватель Андрей Перла, статья даёт как правовые, так и политические основания к последовательной и справедливой политике по отношению к Украине и "антирусскому проекту".
"И если так оно будет на самом деле, то… "Даёшь Донбасс, даёшь Харьков! Азовское море целиком - даёшь! Черноморское побережье вплоть до Румынии - целиком! А там посмотрим", - отметил он.
В Сети царят те же настроения. Автор телеграм-канала Vespa.Media отметил, что в статье всё сказано хорошо и по делу. Но есть одно но.
"Хорошо. Но есть одно но. Это не Холмогоров и Дугин написали, у которых нет дивизий (а есть десятки подобных статей 20-летней давности). Это президент пишет. А должен такое читать и дивизии двигать (дипломато-экономические в том числе). Президент, руководствуясь своей же статьёй, верни Киев на Русь!" - призвал блогер.

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