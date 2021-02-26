"Президент уже должен издать указ": Памфилова поставила точку в вопросе переноса выборов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поставила точку в вопросе переноса даты выборов в Госдуму. По её словам, до 20 июня президент уже должен издать указ о старте избирательной кампании, поэтому речи о переносе быть не может.

Перенос выборов депутатов Госдумы на более ранний срок невозможен по техническим причинам и нецелесообразен, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, глава государства Владимир Путин должен до 20 июня издать указ о старте избирательной кампании.

"Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро", - заявила Памфилова во время встречи с политологами в пятницу.

Ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение досрочных выборов в Госдуму. По его словам, голосование можно было бы провести в начале лета, так как этот период более благоприятный.