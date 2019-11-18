"Президент, ты ещё здоров": Лукашенко пообещал не держаться за власть "посиневшими пальцами"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не намерен любыми способами удерживаться на посту главы государства. По его словам, он не будет занимать пост президента, если этого не захочет народ.

При этом, подчеркнул он, свою кандидатуру на будущих выборах он намерен выдвигать. "Но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать", - сказал он во время общения с журналистами в Минске.

Однако, уточнил белорусский лидер, если народ скажет веское "нет", то "посиневшими пальцами за кресло" он держаться не будет.

При этом, тут же заметил глава республики, если народ желает сохранить стабильность и спокойную жизнь, то люди должны показать это своими голосами.

"Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты ещё здоров, баллотируйся, пожалуйста", - сказал он, добавив, что следующие выборы президента страны целесообразно провести летом 2020 года, передает "Интерфакс".