Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит ...
Главная / Политика

"Президент обязан подписать": Путин напомнил о новых полномочиях Госдумы

17 декабря 2020, 15:25  •  76 • Политика
Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, как будут проходить комплексные выборы в 2021 году. Глава государства отметил, что Госдума, в связи с поправками в Конституцию, будет иметь несколько иные полномочия, а президент "обязан подписать".
Журналист издания Ura.ru поинтересовался у президента во время большой пресс-конференции, как будут проходить комплексные выборы в 2021 году и чем политическая кампания будет отличаться от предыдущей.
По словам Путина, в связи с внесёнными поправками в Конституцию отличия, конечно, будут.
"Парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства. Госдума принимает окончательное решение и по премьеру, и по министрам. Президент обязан подписать", - подчеркнул Путин.
Что касается того, что политические партии-тяжеловесы должны уступить дорогу молодым, то Путин подчеркнул, что этот вопрос могут решать только избиратели.
"Но даёт ли наша политическая система большему количеству политических сил принять участие в избирательных кампаниях? Да, даёт", - подчеркнул Путин.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 11:45
Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"
17 декабря 2020, 02:35
В Киеве провели "репетицию майдана". Политолог рассказал, стоит ли Зеленскому собирать вещи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.