|
"Президент обязан подписать": Путин напомнил о новых полномочиях Госдумы
17 декабря 2020, 15:25 • 76 • Политика
Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, как будут проходить комплексные выборы в 2021 году. Глава государства отметил, что Госдума, в связи с поправками в Конституцию, будет иметь несколько иные полномочия, а президент "обязан подписать".
Журналист издания Ura.ru поинтересовался у президента во время большой пресс-конференции, как будут проходить комплексные выборы в 2021 году и чем политическая кампания будет отличаться от предыдущей.
По словам Путина, в связи с внесёнными поправками в Конституцию отличия, конечно, будут.
"Парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства. Госдума принимает окончательное решение и по премьеру, и по министрам. Президент обязан подписать", - подчеркнул Путин.
Что касается того, что политические партии-тяжеловесы должны уступить дорогу молодым, то Путин подчеркнул, что этот вопрос могут решать только избиратели.
"Но даёт ли наша политическая система большему количеству политических сил принять участие в избирательных кампаниях? Да, даёт", - подчеркнул Путин.
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 00:20
|
12 декабря 2020, 18:05
|
16 декабря 2020, 05:30
|
15 декабря 2020, 01:05
|
14 декабря 2020, 00:20
|
15 декабря 2020, 04:45
|
12 декабря 2020, 02:30