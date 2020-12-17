"Президент обязан подписать": Путин напомнил о новых полномочиях Госдумы

Журналист издания Ura.ru поинтересовался у президента во время большой пресс-конференции, как будут проходить комплексные выборы в 2021 году и чем политическая кампания будет отличаться от предыдущей.

По словам Путина, в связи с внесёнными поправками в Конституцию отличия, конечно, будут.

"Парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства. Госдума принимает окончательное решение и по премьеру, и по министрам. Президент обязан подписать", - подчеркнул Путин.

Что касается того, что политические партии-тяжеловесы должны уступить дорогу молодым, то Путин подчеркнул, что этот вопрос могут решать только избиратели.

"Но даёт ли наша политическая система большему количеству политических сил принять участие в избирательных кампаниях? Да, даёт", - подчеркнул Путин.