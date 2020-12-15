"Президент на один срок": Байден не успел заступить на пост, как ему нашли замену

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал официальное назначение Джо Байдена на пост главы Белого дома.

Так, коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги голосования на президентских выборах. Таким образом, 46-м президентом Штатов станет кандидат от Демпартии США. После этого его поздравил с победой российский лидер Владимир Путин.

Рогулёв, однако, уверен, что правление Байдена ограничится одним сроком. Его ключевой задачей было сместить пока действующего главу государства Дональда Трампа, считает эксперт.

Байдена выдвинули в кандидаты, потому что демократам было важно добиться единственной цели - отстранить от должности Трампа. Он - человек известный, ему доверяли восемь лет в должности вице-президента, его знают в самой Америке и хорошо знают за рубежом. Не нашлось другого такого кандидата. Но понятно, что это президент на один срок, такая переходная временная кандидатура, - отметил собеседник Царьграда.

Он выразил уверенность, что в следующие четыре года демократы усиленно начнут продвигать и наращивать популярность другого претендента на роль главы Белого дома.