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"Президент на один срок": Байден не успел заступить на пост, как ему нашли замену
15 декабря 2020, 18:30 • 180 • Политика
Джо Байден не успел заступить на пост, как ему нашли замену. Юрий Рогулёв считает, что новый глава Белого дома является "президентом на один срок". По его мнению, в следующие четыре года демократы начнут раскручивать другого претендента на роль будущего лидера Соединённых Штатов. Эксперт назвал имя возможного кандидата.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал официальное назначение Джо Байдена на пост главы Белого дома.
Так, коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги голосования на президентских выборах. Таким образом, 46-м президентом Штатов станет кандидат от Демпартии США. После этого его поздравил с победой российский лидер Владимир Путин.
Рогулёв, однако, уверен, что правление Байдена ограничится одним сроком. Его ключевой задачей было сместить пока действующего главу государства Дональда Трампа, считает эксперт.
Он выразил уверенность, что в следующие четыре года демократы усиленно начнут продвигать и наращивать популярность другого претендента на роль главы Белого дома.
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