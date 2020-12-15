Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Главная / Политика

"Президент на один срок": Байден не успел заступить на пост, как ему нашли замену

15 декабря 2020, 18:30  •  180 • Политика
Джо Байден не успел заступить на пост, как ему нашли замену. Юрий Рогулёв считает, что новый глава Белого дома является "президентом на один срок". По его мнению, в следующие четыре года демократы начнут раскручивать другого претендента на роль будущего лидера Соединённых Штатов. Эксперт назвал имя возможного кандидата.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал официальное назначение Джо Байдена на пост главы Белого дома.
Так, коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги голосования на президентских выборах. Таким образом, 46-м президентом Штатов станет кандидат от Демпартии США. После этого его поздравил с победой российский лидер Владимир Путин.
Рогулёв, однако, уверен, что правление Байдена ограничится одним сроком. Его ключевой задачей было сместить пока действующего главу государства Дональда Трампа, считает эксперт.
Байдена выдвинули в кандидаты, потому что демократам было важно добиться единственной цели - отстранить от должности Трампа. Он - человек известный, ему доверяли восемь лет в должности вице-президента, его знают в самой Америке и хорошо знают за рубежом. Не нашлось другого такого кандидата. Но понятно, что это президент на один срок, такая переходная временная кандидатура, - отметил собеседник Царьграда.
Он выразил уверенность, что в следующие четыре года демократы усиленно начнут продвигать и наращивать популярность другого претендента на роль главы Белого дома.
Я думаю, что в помощь Байдену неслучайно поставили Камалу Харрис. Во-первых, женщина, во-вторых молодая, в-третьих, цветная. То есть всем трём критериям соответствует. И она уже сенатор, а до этого была прокурором - человек с опытом и юридической практики, и политической деятельности в Конгрессе. Поэтому она, если новая администрация не наломает дров, конечно, вполне возможный кандидат. На этих выборах пока решили не рисковать и выдвинули Байдена. Но теперь, скорее всего, будут раскручивать Харрис - именно с точки зрения перспективы 2024 года, - подчеркнул Рогулёв.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
15 декабря 2020, 01:05
За Навальным охотились четыре года
15 декабря 2020, 08:25
Оливер Стоун рассказал, как Запад "прячется" от российской вакцины: "Пресса просто замалчивает"
15 декабря 2020, 13:00
Путин обратился к Байдену после его победы
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спи...
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "мо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
14 декабря 2020, 10:25
Украина может вернуться к границам 17 века
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.