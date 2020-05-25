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"Президент мира" готовится развязать полномасштабную войну в Донбассе - политолог

25 мая 2020, 17:55  •  78 • Политика
Политолог Сергей Кургинян заметил, что украинский "президент мира" Владимир Зеленский в настоящее время в большом количестве шлёт военные резервы в Донбасс. "Машина идёт в сторону войны каждый день", - подчеркнул он.
Политолог, глава организации "Суть времени" Сергей Кургинян сделал важное заявление, касающееся Украины, в студии программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время ведёт подготовку к войне. И развивается она в довольно быстром темпе.
"Украинская армия мобилизуется под этот хорватский вариант. Это делается каждый день, мы следим за этим в режиме онлайн - за мобилизацией резервистов", - подчеркнул политолог.
Он отметил, что данный механизм запущен не какими-либо националистами, которые, бесспорно, тоже стремятся к развитию боевых действий, а так называемым "президентом мира" Зеленским, от которого все ждали как минимум содействия в мирном процессе.
"Машина идёт в сторону войны каждый день", - подытожил Кургинян.
Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что стратегия, принятая ещё предшественником Зеленского на посту президента Петром Порошенко, показала за шесть лет свою неэффективность, поэтому теперь она будет меняться.
По словам Бардиной, теперь Киев намерен двигаться по пути Минских соглашений, а главной задачей на текущий момент для Зеленского является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории для специалистов Красного Креста. Бардина уверена, что это ускорит обмен пленными.
Примечательно, что Украина категорически отказалась закрепить особый статус ДНР и ЛНР в Конституции. Параллельно Киев ведёт переговоры о закупке новых партий оружия у США.
Правозащитник и полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева в то же время напомнила, что Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Всё обещанное им оказалось обманом и предвыборной пропагандой. Это видно даже по тому, что он до сих пор называет жителей Донбасса террористами, отмечает эксперт.
"Зеленский - тот же Порошенко, только в профиль. Абсолютно всё то же самое, но в ещё более циничном варианте. Тот хотя бы не скрывал своих намерений", - отметила полковник МВД Украины в отставке в комментарии для Nation News.

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