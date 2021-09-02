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"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского

02 сентября 2021, 01:00  •  38 • Политика
В расшифровке с переговоров президента Владимира Зеленского и главы Пентагона увидели ошибку.
В США "переименовали" президента Украины. Внимательные зрители канала C-SPAN увидели в текстовой подводке, что на переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином был указан "президент Левински". Впрочем, такая оплошность была однократной, в последующем тексте украинского лидера титровали правильно.
Напомним, что фамилия Левински известна американцам благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном.
Примечательно, что фамилия Левински фигурирует рядом с именем Зеленского уже не впервые. Так, в 2019 году на американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински. Такое сравнение последовало после разговора Зеленского с бывшим главой США Дональдом Трампом.

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