"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского

В расшифровке с переговоров президента Владимира Зеленского и главы Пентагона увидели ошибку.

В США "переименовали" президента Украины. Внимательные зрители канала C-SPAN увидели в текстовой подводке, что на переговорах с министром обороны США Ллойдом Остином был указан "президент Левински". Впрочем, такая оплошность была однократной, в последующем тексте украинского лидера титровали правильно.

Напомним, что фамилия Левински известна американцам благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном.

Примечательно, что фамилия Левински фигурирует рядом с именем Зеленского уже не впервые. Так, в 2019 году на американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински. Такое сравнение последовало после разговора Зеленского с бывшим главой США Дональдом Трампом.