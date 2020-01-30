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"Президент дал понять, что не потерпит такого поведения": Мухин об отставке Игнатьева

30 января 2020, 00:39  •  73 • Политика
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал отставку Михаила Игнатьева. По его словам, ранее президент России Владимир Путин "довольно чётко и ясно дал понять, что не потерпит в дальнейшем неоправданного агрессивного либо некомпетентного поведения со стороны глав регионов и госслужащих как на федеральном, так и на региональном уровне".
Врио главы Чувашии по распоряжению президента России Владимира Путина был назначен Олег Николаев. Его предшественник Михаил Игнатьев, который за последние дни уже попал в ряд громких скандалов, был уволен с поста.
Как отметил в беседе с Царьградом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, вероятной причиной отставки Игнатьева и был тянущийся шлейф скандалов в регионе.
"Президент довольно чётко и ясно дал понять, что не потерпит в дальнейшем неоправданного агрессивного либо некомпетентного поведения со стороны глав регионов и госслужащих как на федеральном, так и на региональном уровне. Отставка губернатора Чувашии - это не первый и не последний эпизод в ряду аналогичных эпизодов", - указал он.
Мухин подчеркнул, что у президента есть чёткое представление о том, каким должен быть глава региона.
"Это же представление сформировалось и у населения страны. И поэтому, если население страны сигнализирует президенту о том, что кто-то из губернаторов ведёт себя недостойным образом, разобравшись, президент в полном праве избавить население региона от такого хулигана", - добавил он.

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