"Президент дал понять, что не потерпит такого поведения": Мухин об отставке Игнатьева

Врио главы Чувашии по распоряжению президента России Владимира Путина был назначен Олег Николаев. Его предшественник Михаил Игнатьев, который за последние дни уже попал в ряд громких скандалов, был уволен с поста.

Как отметил в беседе с Царьградом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, вероятной причиной отставки Игнатьева и был тянущийся шлейф скандалов в регионе.

"Президент довольно чётко и ясно дал понять, что не потерпит в дальнейшем неоправданного агрессивного либо некомпетентного поведения со стороны глав регионов и госслужащих как на федеральном, так и на региональном уровне. Отставка губернатора Чувашии - это не первый и не последний эпизод в ряду аналогичных эпизодов", - указал он.

Мухин подчеркнул, что у президента есть чёткое представление о том, каким должен быть глава региона.

"Это же представление сформировалось и у населения страны. И поэтому, если население страны сигнализирует президенту о том, что кто-то из губернаторов ведёт себя недостойным образом, разобравшись, президент в полном праве избавить население региона от такого хулигана", - добавил он.