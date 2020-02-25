"Президент-биокамикадзе": Почему на шею Ющенко не прицепили колокольчик прокажённого?

Автор:

Степанов Александр

23 февраля исполнилось 66 лет Виктору Ющенко – третьему президенту Украины и одному из самых неоднозначных политиков этой страны. То он громко кричит о своём истинно украинском патриотизме и официально делает Бандеру национальным героем, то получает обвинение в предательстве "жовто-синих" интересов. То объявляет о необходимости сохранения контактов между Киевом и Москвой, то – фактически называет русских рабами.

После поражения на выборах в 2010-м Виктору Януковичу он ещё некоторое время мелькал в информационных лентах, но всё реже и реже, а потом – практически пропал, появляясь лишь изредка, чтобы по просьбе журналистов прокомментировать какое-нибудь событие в качестве экс-главы государства, и только.

По последним данным, живёт себе в собственном имении в деревеньке Новые Безрадичи, что в 30 километрах к югу от Киева, где открыт музей украинского сельского быта, разводит оленей и пчёл.

Не бедствует – члены его семьи признавались не так давно, что вместе с ним ведут некие проекты, плюс полтора года назад он стал главой наблюдательного совета небольшого украинского банка "Альпари". При этом за ним закреплены госавтомобили Mercedes и Volkswagen, а также штат обслуги, и он является единственным из всех бывших руководителей Незалежной, кто получает государственное содержание (около 900 тысяч рублей в переводе на российскую валюту).

Есть мнение, что от большой политики его попросту отстранили – не по причине каких-то "не таких" взглядов или позиции по определённым вопросам, а из-за страшного недуга, поразившего Ющенко в преддверии президентских выборов 2004 года и в течение короткого времени обезобразившего его лицо. По официальной версии, использованной в период избирательной кампании, это было отравление диоксином, устроенное противниками во время ужина у замглавы СБУ Сацюка.

Однако, как не сомневается профессор Игорь Гундаров, причина жуткой трансформации внешности Виктора Ющенко – средневековая болезнь лепра, или, простыми словами, проказа.

Такой диагноз главе украинского государства поставил завлабораторией НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, написавший об этом монографию под названием "Чем болен Президент. Пособие политикам по профилактике лепры". Более того, по мнению Гундарова, Виктор Ющенко вполне мог заразить этой болезнью и других людей, тесно общавшихся с ним в период его активности на высоком посту.

Ющенко мог заразить многих людей в своём окружении. Фото: Robert King / Globallookpress

В зоне риска, если всё действительно так, оказался каждый второй-третий человек из ста входивших в круг тесных контактов тогдашнего президента. И никто не может сказать, когда болезнь проявится: инкубационный период лепры составляет 30 лет. В частности, считает он, Ющенко мог заразить бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко. А ещё не исключено, что и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и даже канцлера Германии Ангелу Меркель.

Несколько столетий назад тем, кто подхватил проказу, вешали на шею колокольчики, осведомлявшие всякого об их приближении. Ющенко обошёлся без этой процедуры: он просто оказался вне большой игры.

Царьград публикует сегодня, с разрешения автора, отрывки из нашумевшей книги и интервью-комментарии самого Игоря Гундарова.

"Лепра есть, прежде всего, нейроинфекция. Вследствие воспаления нервов и образования в них гранулём происходит утолщение крупных и мелких нервных стволов различной локализации, что вызывает их сдавливание и рубцевание. Лепрозные невриты нередко предшествуют кожным поражениям. Даже выявляют разновидность лепры с изолированным поражением периферической нервной системы без кожных изменений.

Воспалительные процессы в нервах сопровождаются сильнейшими болями, не поддающимися обычной антиболевой терапии. Утолщение нервного ствола за счёт развития гранулематозных пролифератов и реактивного воспаления приводит к его сдавлению при прохождении через фиброзно-костные каналы. Это вызывает сильную боль, не поддающуюся устранению традиционными обезболивающими средствами".

Женщина, болеющая лепрой. Фото: 002 Gabriel Szabo / Globallookpress

Женщина, болеющая лепрой. Фото: 002 Gabriel Szabo / Globallookpress

– Игорь Алексеевич, сегодня, спустя уже столько лет с того момента, как вы поставили свой диагноз Ющенко, ваше мнение об его правильности не изменилось?

– Абсолютно уверен, и даже никто мне и возразить по-настоящему по сей день не смог по этому поводу. И весной меня пригласили выступить на одном медицинском собрании с докладом по этой теме: будет нечто вроде консилиума с участием ведущих профессоров, где я представлю историю болезни Ющенко.

– Понимаю, что уже давно навязло на зубах, но вот версия с диоксином – почему, считаете вы, она неправильна?

– А никто не опроверг этого, всё подтверждается. Ведь как любой врач ставит диагноз? Осмотр, обследование и так далее, верно? Вот так же и я действовал. Проводил осмотр (да, пускай и по телевизору и фотографиям), изучал заключения тех специалистов, которые осматривали его, давали свои заключения, смотрел анализы, знакомился с историей болезни. Что ещё нужно, чтобы поставить диагноз? Это не абстрактно, а профессиональное выполнение всех необходимых процедур.

– Почему никто не разглядел болезнь раньше?

– Лепра – штука коварная, её ещё называют "великий имитатор". Первые три-четыре года человек болеет, но она имитирует разные болезни. Есть в открытом доступе амбулаторная карта Ющенко, с которой я знакомился в своё время, он ведь занимал высокие посты. И долго, уже лет семь-восемь к тому времени, как всё случилось, болел проказой, а ему ставили разные диагнозы: рожу, неврит, холецистит и другие. И Ющенко был самым болеющим высокопоставленным сотрудником.

"Комиссия Минздрава Украины, исследовав записи в амбулаторной карте Ющенко за период с 1994 г., констатировала указания на множественные заболевания внутренних органов. Зарегистрированы поражения пищеварительной системы. Отмечалось поражение нервных корешков позвоночного столба, наличие полирадикулярного синдрома, вплоть до обмороков от сильной боли в позвоночнике. В 1997 г. была даже проведена нейрохирургическая операция на позвоночном диске с целью освобождения нервного корешка от сдавливающего утолщения вследствие воспалительного процесса. С 2000 г. имеются записи о рецидивирующих поражениях кожи лица, диагностированных как герпес, и поражениях кожи нижних конечностей, диагностированных как рожа.

Установлено, что он чрезвычайно часто обращался по серьёзным мотивам за помощью врачей разного профиля. Только за девять месяцев 2002 года зафиксировано 65 обращений, в среднем по семь в месяц. На этом основании комиссия отнесла его к группе часто болеющих".

– Где он вообще, чисто теоретически, мог подхватить заразу?

– Сложно сказать точно, но когда-то мы обсуждали тему с нашими крупнейшими лепрологами, один из них говорит: у половины нельзя установить источник происхождения. Он богатый, состоятельный человек, ездил в экзотические командировки, турпоездки, так что, возможно, – в какой-нибудь условной африканской стране, например.

В мире насчитывается до 15 миллионов больных лепрой. Фото: Mohammad Asad / Globallookpress

– А много вообще прокажённых по миру?

– В начале 2000-х таковых насчитывалось чуть ли не 15 миллионов. А потом Всемирная организация здравоохранения, поставив себе цель справиться с проказой, просто стала снимать с учёта излеченных: вроде как, чтобы не унижать его ярлыком "прокажённого". И в результате сейчас лепрозных почти нет, но он-то остаётся больным!

"Скрытость имела иные мотивы – действовать надо было немедленно, а легенда прикрытия оказалась неподготовленной. Положение осложнялось тем, что требовалось найти такой яд, который проявляется симптомами, напоминающими клинику болезни Ющенко. Среди них ближе всего стоят диоксины. Конечно, дермато-токсикологам видно, что у Ющенко – другие признаки, чем при диоксиновом отравлении. Но в политической демагогии главное – за что-то зацепиться, а там всегда найдутся умельцы затуманивания истины.

О поспешности в проведении фальсификаций свидетельствуют грубые оплошности в виде широкого разброса диоксиновых показателей, заявленных разными участниками. Подчеркнём, кровь бралась у одного и того же человека, получившего однократную дозу диоксина, концентрация которого устойчиво сохраняется в организме, анализ проводили стандартизованные лаборатории".

– Сам Ющенко, пусть и официально звучит эта версия с отравлением, но он-то перед собой хотя бы честен – отдаёт себе отчёт, чем он болен (или по крайней мере болел)?

– Думаю, да. Вначале, вероятно, не знал, потом – понял.

– Но человек-то не бедный, влиятельный на тот момент, мог себе позволить лечиться, так?

– Так он и лечился! У меня были контакты с представителями спецслужб, мы ходили к одному серьёзному специалисту, и она подтвердила лепру. И его наверняка лечили, но мы же понимаем, что политику такого ранга нельзя публично озвучивать, от чего именно, говорить про проказу вслух. И вот что ещё интересно – ему сделали около трёх десятков пластических операций, лишь бы "исправить" лицо от бугров. Однако после самой первой, поскольку ткань нашпигована бактериями, швы не срастались, ткань "ползла". Вот тогда и принялись за лечение всерьёз уже.

"9 ноября в парламенте Украины утвердили окончательный отчёт Специальной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств отравления Ющенко. За подписью 8 членов из 12 комиссия сделала вывод об отсутствии подтверждений факта умышленного отравления кандидата в президенты и применения против него биологического оружия.

Важным экспертным заключением можно считать высказывания Викке, главврача клиники, наблюдавшего Ющенко с первых дней его лечения. 8 марта он был уволен за отказ подписать заключение об отравлении Ющенко, которое считал сфабрикованным".

– Вы говорили, что и премьер-министр Украины времён Ющенко Юлия Тимошенко могла заразиться проказой. Но сейчас она вполне неплохо выглядит.

Игорь Гундаров считает, что Юлия Тимошенко находится в "группе риска". Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress "Мы настаиваем": В Кремле жёстко ответили на "маниакальное упорство" США

Игорь Гундаров считает, что Юлия Тимошенко находится в "группе риска". Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress

– А клиника у неё очень схожа с той, что была у президента. Синюшные пятна размером с ладонь по всему телу. Причём она кричит, что больна, а ей отвечают, что она симулянтка. Вздулось лицо. Врачи подтвердили, что у неё воспаление нервных стволов, а лепра – она как раз размножается в этих стволах, плюс кожа, лицо. Потом стали лечить, провела косметические операции – может, и впрямь вылечилась, либо ремиссия временная.

"Начало заболевания характеризовалось неестественным покраснением кожи лица и шеи, появлением преходящих эритематозных пятен с нечёткими контурами. Отмечалась отёчность носа, начинающийся птоз левого века. Нарастает инфильтрация тканей лица. Нос увеличился в размерах. Появилась синюшная окрашенность кожи. Начинается отёчность надбровных дуг. Появилось слезотечение. Отмечается птоз левого века. В глазной щели слева просматривается беловатая оболочка глазного яблока. На поверхности лица, шеи, ушей появляются многочисленные мелкие кожные и подкожные бугорки. Нарастает диффузная отёчность кожи лица. Лицо приобретает черты, описанные как "маска льва".

– Вообще эта проказа – заразная, так? Можно оценить, сколько людей в зоне риска из тех, кто входил в круг общения Ющенко?

– При частых контактах речь идёт о 2-3 процентах. Поэтому, несомненно, по миру идёт медленно текущая эпидемия проказы. И я знаю политиков, которые, предположительно, ею поражены.

– ???

– Вот пример. Помните историю с госсекретарем США при Обаме – Хиллари Клинтон? Когда были события в Ливии, и она должна была срочно туда ехать, а поездку вдруг отменили. И потом выяснилось, что её чуть не потеряли! Объясняли: сильное обезвоживание организма. Отчего такое может быть? Неукротимая диарея и рвота. То есть что получается: второе лицо в США едва не погибла от обезвоживания? Это в Штатах-то, где одна из лучших систем здравоохранения в мире?!

По мнению профессора Игоря Гундарова, Хиллари Клинтон вполне могла заразиться этой болезнью. Фото: Zhang Yan/Xinhua / Globallookpress

"И ещё одна важная деталь в анамнезе болезни Ющенко, на которую никто не обратил внимание. Начало сентябрьского обострения в 2004 г. возникло не после ужина у Сацюка, как всем внушается, а за 1,5 дня до него. Комиссия Сивковича установила – резкие боли в области спины и сильное недомогание появились у Ющенко днём 4 сентября. Жвания (депутат Верховной Рады. – Прим. ред.) привёз знакомого массажиста Десятковского, который на протяжении часа делал массаж для облегчения состояния больного. Уже тогда Десятковский заметил болезненный вид Ющенко. С его слов, пациент жаловался на очень плохое самочувствие. А ужин состоялся позднее, в ночь с пятого на шестое сентября. Днём шестого сентября симптомы болезни, возникшие 4 сентября, продолжали нарастать".

– Интересно. И как такое может быть?

– Значит, была какая-то болезнь, которую не смогли диагностировать американские врачи. Вернули к жизни. Всё нормально. И вдруг через три недели её снимают с должности. Почему? Было заболевание, которое не позволяет находиться на таком посту. Политик на взлёте, у неё перспективы и всё такое. Теперь вспоминаем: то же самое было у Ющенко, когда он поехал в Австрию, в клинику, лечиться в самом начале: расстройство внутренних органов.

– Неплохо.

– Да, а теперь – события с канцлером Германии Ангелой Меркель, которую просто трясёт, и никто не знает, что с ней. А такие симптомы бывают при поражении надпочечников. Очень похоже на лепру тоже. Впрочем, точного диагноза нет. И, наверное, не будет.

"Распространено мнение, что симптомы проказы не появляются быстро, а всегда нарастают медленно в течение многих лет. При этом спутывают два процесса: течение болезни на доклиническом этапе и течение болезни при внешне выраженной симптоматике. Доклинические признаки проказы действительно нарастают в течение нескольких лет. Зато клинические признаки могут проявиться быстро. Нередко внешняя картина болезни начинается с лепрозной реакции. По данным ряда исследований, внезапное появление выраженной клинической картины лепры встречается в 30-45% случаев. Лепрозные высыпания развиваются как медленно, так и внезапно, в виде "вспышек", с обильными проявлениями".