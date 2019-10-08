"Президент Белоруссии может пойти в лес за грибами и не вернуться": Политолог из США заявил о захвате Путиным Белоруссии

Политолог Андрей Илларионов считается одним из лучших экспертов по Кремлю в мире. Он несколько лет был главным советником Путина по экономическим вопросам. Сейчас Илларионов работает в Вашингтоне в Институте Катона, американской исследовательской и просветительской организации.

После обсуждения главных тем на одном из форумов в Польше политологу задали вопросы относительно того, нужно ли НАТО и ЕС менять стратегию по отношению к Москве. На что Илларионов, согласно сообщению welt.de, ответил следующее: "Да".

Он пояснил, что до сих пор НАТО и ЕС не смогли восстановить международный порядок, который был "до российской агрессии в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году". Иными словами, политолог с русскими корнями признал Крым не российским, а подлое нападение Грузии приписал нашей стране.

Но дальше - больше. Илларионов решил предупредить мир. По его словам, люди должны знать, что "самая большая опасность от Москвы сегодня грозит Белоруссии. Это угроза номер один".

Политолог пояснил, что организация НАТО улучшила защиту прибалтийских государств, поэтому нападение на них маловероятно. В то же время НАТО в должной степени не обращает внимания на Белоруссию.

"Эта страна не член НАТО или другого военного союза, она не имеет эффективной защиты", - констатирует спикер, добавляя, что защитить пока от страшной России несчастную Белоруссию НАТО не способна. "Даже Украину с ней сравнить нельзя", - сетует политолог.

На вопрос журналистов, как же Москва может захватить Белоруссию, Илларионов ответил так:

"Например, белорусский президент Лукашенко может пойти в лес по грибы… и не вернуться".

Дальше он перечислил бездоказательные обвинения в том, что "у Москвы много возможностей убирать людей". И добавил, что если в Белоруссии исчезнет "главное лицо", то "там не будет никого способного отдавать приказы. И тогда зашатается вся система".

При этом сам же политолог отметил, что в Белоруссии 90 процентов населения говорят по-русски, большинство православные христиане, при этом все к России относятся позитивно.

"На этом фоне особых усилий Путину прилагать не придется. Поэтому главной заботой европейцев должна стать Белоруссия", - пугает Илларионов.