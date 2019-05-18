"Президент - клоун! Я точно смотреть буду!": Зеленскому ответили на "народное" приглашение на инаугурацию

Вероятно, задумка с "народными" дебатами так понравилась новоиспечённому лидеру Украины, что он решил воплотить в жизнь нечто подобное и с церемонией своей инаугурации. Однако в этом случае вышла небольшая заминка: как написал Зеленский в Facebook, согласно официальному регламенту, государственную присягу нужно принимать в стенах украинского парламента.

Однако, как патетически написал в посте сам Зеленский, в момент инаугурации он хотел бы "смотреть в глаза народу". Поэтому он пригласил украинцев в парк рядом с Радой. Там будет организована трансляция инаугурации с больших экранов. "Буду ощущать, что вы рядом", - написал избранный президент.

Некоторые комментаторы, впрочем, оценили эту идею скептически. "Президент - клоун! Я точно смотреть буду!", "Глядя в глаза"??? Тебя никто месяц как не видит на публике, только видео и заявления от УзЕленського ... ты был на стадионе, прочитал по бумажке и снова спрятался ??? Разговариваешь как рагуль с подворотни, ещё не вступил на пост - а уже всех достал", - писали они.

Другие, напротив, оценили идею с "присутствием" через экраны. "Господин Владимир Зеленский, я получил визу и разрешение на работу в Польше, но не поехал, как узнал, что Вы стали Президентом! Пожалуйста, не подведи меня и моих соотечественников, сделайте так, чтобы не захотелось покидать Украину, а гордиться ею и Вами! С Божею помощью!",

"Господин Президент, я голосовал за Вашего соперника, но хочу пожелать Вам успехов и имею большую просьбу: не подведите, сейчас на Вас надеются значительно больше, чем 73% украинского населения!" - писали такие пользователи.