"Прежде чем бряцать оружием у границ России": Историк напомнил НАТО об уроках Второй мировой

Американские социологи провели опрос в 16 странах-членах НАТО, в ходе которого поинтересовались, как граждане относятся к "статье 5" устава блока о коллективной самообороне и готовы ли они к её применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией.

Максимальный уровень поддержки НАТО был зафиксирован в Польше (82%), а также в Литве и Нидерландах. Больше 50% опрошенных "позитивно" высказались о блоке в Великобритании, Италии, Германии, Чехии, США и Словакии.

Опрос о применении "статьи 5" о коллективной самообороне, который социологи конкретизировали до ситуации нападения России на одну из стран НАТО, дал противоположный результат. В 11 из 16 стран-членов большинство респондентов заявили, что их стране не следует вступать в конфликт с Москвой. Вопрос, заданный респондентам, звучал так: "Если Россия вступит в серьёзный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или нет использовать армию для защиты этой страны?"

Ответ "да, стоит", согласно опросу, дали большинство респондентов лишь в пяти странах. Это Нидерланды, США, Канада, Великобритания и Литва.

В восьми странах - Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии - больше половины опрошенных заявили: "Нет, не стоит". Ещё в трёх странах - Польше, Чехии и Венгрии - за неотправку войск на защиту страны-союзника от России высказалось простое большинство, не дотянувшее до 50%. В этих государствах, как следует из опроса, преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал эти результаты, отметив, что опрос НАТО имеет чисто прикладной смысл.

"В нём участвовало больше 20 тысяч респондентов в 16 странах НАТО. И этот опрос будет учтён, конечно, военно-политическим блоком альянса. Но что он показывает? Он показывает, что фактически блок расколот. Причём расколот очень серьёзно. То есть более-менее серьёзную какую-то поддержку США традиционно оказывают англосаксы, Великобритания. Отчасти Франция и отчасти Испания. Все остальные страны, даже их надёжные, здесь же Польша, кстати, и частично Литва, а Латвия и Эстония оказались в общем-то, вне этих надёжных партнеров, о которых мы обычно говорим и за которых они себя выдают", - заявил Кнутов.

По его словам, это можно объяснить нестабильным экономическим положением, в котором находятся отстающие страны Запада - бывшие государства Восточной Европы.

"Их позиции очень и очень шаткие. И очень нестабильные. И они говорят, что в случае какого-то реального конфликта эти страны перейдут на сторону сильного. То есть это та же ситуация, что была в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда мы помним, что самые преданные союзники Гитлера тут же предали его, как только изменилась ситуация на фронтах. Это 1943 год, Курская битва, и тут же и Италия, и Румыния, затем Финляндия, а в конце Венгрия, но Венгрия оказалась наиболее преданным союзником Германии. А так все остальные начали быстренько переходить на сторону Советского Союза и стран, в общем, США и Великобритании, воевавших против гитлеровской Германии", - напомнил Кнутов.

Эксперт считает, что военно-политическому руководству НАТО, "прежде чем бряцать оружием у российских границ", а сейчас готовятся учения с участием 50 тысяч человек в районе Калининградской области, надо посмотреть на проведённые социологические исследования и подумать, стоит ли разжигать костёр у границ России.

Что касается обострения отношений с Турцией, то Кнутов считает, что Эрдоган сейчас пытается привлечь руководителей и Германии и Франции, запугивая Европу миллионом беженцев, которые могут рвануть в сначала в Турцию, а потом в Германию в результате разрастания конфликта в Идлибе.

"Естественно, Меркель уже потеряла серьёзнейшее количество голосов и авторитет партии вообще падает. И вчерашние выборы на местном уровне ещё раз подтвердили. Складывается ситуация, когда действительно европейцам надо задуматься о том, чтобы этот поток беженцев не двигался. Но есть ведь и другое направление. Можно открыть гуманитарные коридоры в сторону Сирии. И Дамаск к этому готов. И эти гуманитарные коридоры могли бы, соответственно, на территории Сирии развернуть беженцев не в сторону Турции, а Дамаска", - пояснил Кнутов.