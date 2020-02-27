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"Прежде чем бряцать оружием у границ России": Историк напомнил НАТО об уроках Второй мировой
27 февраля 2020, 01:54 • 66 • В мире
Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал опрос граждан стран НАТО на тему, готовы ли они воевать с Россией. По словам историка, это исследование имеет прикладной смысл, поскольку альянс готовится провести крупнейшие со времён холодной войны учения вблизи Калининградской области. Однако Кнутов посоветовал НАТО вспомнить об уроках Второй мировой войны, прежде чем бряцать оружием у российских границ.
Американские социологи провели опрос в 16 странах-членах НАТО, в ходе которого поинтересовались, как граждане относятся к "статье 5" устава блока о коллективной самообороне и готовы ли они к её применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией.
Максимальный уровень поддержки НАТО был зафиксирован в Польше (82%), а также в Литве и Нидерландах. Больше 50% опрошенных "позитивно" высказались о блоке в Великобритании, Италии, Германии, Чехии, США и Словакии.
Опрос о применении "статьи 5" о коллективной самообороне, который социологи конкретизировали до ситуации нападения России на одну из стран НАТО, дал противоположный результат. В 11 из 16 стран-членов большинство респондентов заявили, что их стране не следует вступать в конфликт с Москвой. Вопрос, заданный респондентам, звучал так: "Если Россия вступит в серьёзный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или нет использовать армию для защиты этой страны?"
Ответ "да, стоит", согласно опросу, дали большинство респондентов лишь в пяти странах. Это Нидерланды, США, Канада, Великобритания и Литва.
В восьми странах - Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии - больше половины опрошенных заявили: "Нет, не стоит". Ещё в трёх странах - Польше, Чехии и Венгрии - за неотправку войск на защиту страны-союзника от России высказалось простое большинство, не дотянувшее до 50%. В этих государствах, как следует из опроса, преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал эти результаты, отметив, что опрос НАТО имеет чисто прикладной смысл.
"В нём участвовало больше 20 тысяч респондентов в 16 странах НАТО. И этот опрос будет учтён, конечно, военно-политическим блоком альянса. Но что он показывает? Он показывает, что фактически блок расколот. Причём расколот очень серьёзно. То есть более-менее серьёзную какую-то поддержку США традиционно оказывают англосаксы, Великобритания. Отчасти Франция и отчасти Испания. Все остальные страны, даже их надёжные, здесь же Польша, кстати, и частично Литва, а Латвия и Эстония оказались в общем-то, вне этих надёжных партнеров, о которых мы обычно говорим и за которых они себя выдают", - заявил Кнутов.
По его словам, это можно объяснить нестабильным экономическим положением, в котором находятся отстающие страны Запада - бывшие государства Восточной Европы.
"Их позиции очень и очень шаткие. И очень нестабильные. И они говорят, что в случае какого-то реального конфликта эти страны перейдут на сторону сильного. То есть это та же ситуация, что была в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда мы помним, что самые преданные союзники Гитлера тут же предали его, как только изменилась ситуация на фронтах. Это 1943 год, Курская битва, и тут же и Италия, и Румыния, затем Финляндия, а в конце Венгрия, но Венгрия оказалась наиболее преданным союзником Германии. А так все остальные начали быстренько переходить на сторону Советского Союза и стран, в общем, США и Великобритании, воевавших против гитлеровской Германии", - напомнил Кнутов.
Эксперт считает, что военно-политическому руководству НАТО, "прежде чем бряцать оружием у российских границ", а сейчас готовятся учения с участием 50 тысяч человек в районе Калининградской области, надо посмотреть на проведённые социологические исследования и подумать, стоит ли разжигать костёр у границ России.
Что касается обострения отношений с Турцией, то Кнутов считает, что Эрдоган сейчас пытается привлечь руководителей и Германии и Франции, запугивая Европу миллионом беженцев, которые могут рвануть в сначала в Турцию, а потом в Германию в результате разрастания конфликта в Идлибе.
"Естественно, Меркель уже потеряла серьёзнейшее количество голосов и авторитет партии вообще падает. И вчерашние выборы на местном уровне ещё раз подтвердили. Складывается ситуация, когда действительно европейцам надо задуматься о том, чтобы этот поток беженцев не двигался. Но есть ведь и другое направление. Можно открыть гуманитарные коридоры в сторону Сирии. И Дамаск к этому готов. И эти гуманитарные коридоры могли бы, соответственно, на территории Сирии развернуть беженцев не в сторону Турции, а Дамаска", - пояснил Кнутов.
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