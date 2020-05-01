"Превратили Европу в "мясорубку": Депутат бундестага вскрыл проблемы ЕС

Аналитический портал RuBaltic.Ru обсудил с депутатом Бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемаром Гердтом текущее положение дел в Евросоюзе. Депутат заявил, что именно во время пандемии коронавируса проявилась "несостоятельность ЕС".

"Как только началась эпидемия, все в Европе дружно забыли об идеологических догмах, которые насаждались долгие годы. Евросоюз изначально задумывался как союз суверенных государств. Но во что его превратили?" - вопрошает депутат.

Гердт подчеркнул, что как союз суверенных государств ЕС имеет право на существование. Однако изначальную идею извратили. Теперь Евросоюз стал "мясорубкой", которая "перемалывает" небольшие государства.

Так, Прибалтика, Болгария и Румыния рассматривались как "рынок сбыта и рынок труда для большой империи". В этих странах почти исчезло местное производство под предлогом "несоответствия европейским стандартам". Но во время пандемии эта политика потерпела крах.